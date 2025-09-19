Afrique: Mondiaux d'athlétisme - Le continent décroche 16 médailles, dont 6 en or, après six journées de compétitions

Dakar — Seize médailles dont six en or ont été remportées par les athlètes africains aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo (13-21 septembre), après six journées de compétitions.

Les 20èmes Championnats du monde d'athlétisme se déroulent depuis samedi dernier au Stade national de Tokyo et vont se poursuivre jusqu'au dimanche 21 septembre.

Apres six journées de compétitions, les athlètes africains se sont illustrés avec six médailles en or, dont la dernière remportée, ce jeudi, par le Botswanais Busang Collen Kebinatshipi au 400 mètres avec en bonus la meilleure performance de l'année (43"53).

Sur la même course, son compatriote Bayapo Ndori (44"20) a décroché l'une des cinq médailles de bronze africains. Le Trinidadien Jereem Richards (43"72) a terminé deuxième de ce concours.

Grâce à cette course, le Botswana a obtenu ses deux médailles et est classé 8e au classement général des médailles, deuxième au niveau africain.

La délégation botswanaise peut espérer une troisième médaille avec la finale du 200 mètres prévue vendredi à 13h 06 GMT, avec le champion olympique 2024 de la discipline, Letsile Tebogo. Le premier médaillé Olympique africain a terminé deuxième de sa série en demi-finales.

Le continent a brillé sur la course de vitesse et la course de fond, sa chasse gardée, avec le Kenya qui a décroché sept médailles, quatre en or, une en argent et deux en bronze.

Les Kényans occupent actuellement la première place africaine au classement général des médailles, la deuxième place au niveau mondial derrières les américains qui dominent avec 12 médailles, 8 en or, une en argent et trois en bronze.

A trois journées de la fin de ces Mondiaux, le Kenya fait déjà mieux en termes de médailles d'or remportées, qu'aux championnats du monde d'athlétisme 2023 à Budapest en Hongrie où il avait terminé la compétition avec trois médailles en or (3 en argent et 4 en bronze).

D'autres pays africains ont remporté des médailles. Il s'agit de la Tanzanie (un en or), l'Éthiopie quatre breloques (deux en argent et deux en bronze), le Nigeria et le Maroc, une médaille en argent chacun.

Vingt-quatre ans de disette pour l'athlétisme sénégalais

Quatre sénégalais, Louis François Mendy (110 mètres haie) Saly Sarr (triple saut), Amath Faye (saut en longueur), Mamadou Fall Sarr (100 mètres) étaient en lice.

L'athlète sénégalaise Saly Sarr qualifiée en finale a terminé, jeudi, sixième. La pensionnaire du Centre africain de développement de l'athlétisme (AADC) a réalisé un saut de 14,55 mètres, battant son record personnel de 14,41 mètres.

Mendy a été éliminé en demi-finale. Le hurdler sénégalais de 26 ans n'a pas terminé sa course.

Fall Sarr s'est arrêté dès les séries du 100 mètres. Son compatriote Faye a terminé 21e au saut en longueur et a manqué de faire partie des douze premiers athlètes, sur les 30 concurrents, devant prendre part à la finale.

Amy Mbacké Thiam est la dernière athlète sénégalaise médaillée aux Championnats du monde d'athlétisme. Elle avait remporté l'or sur le 400 mètres, il y a 24 ans (2001) à Edmonton (Canada).