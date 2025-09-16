Le président de la République de la Sierra Leone, Dr. Julius Maada BIO est arrivé ce mardi 16 septembre 2025 à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Après les honneurs militaires, le cortège a mis le cap sur le Palais présidentiel de Koulouba. Les deux présidents auront une séance de travail élargie à leurs délégations, suivie d'un huis-clos entre les Présidents le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et Dr. Julius Maada BIO.

Ils discuteront de plusieurs sujets importants pour les deux pays, comme le renforcement de la coopération bilatérale, la simplification des échanges et les questions régionales et internationales.

C'est la deuxième visite du Chef de l'État sierra-léonais au Burkina Faso depuis l'accession du Capitaine Ibrahim TRAORÉ à la magistrature suprême de notre pays. Ce qui traduit l'excellence des relations entre Ouagadougou et Freetown.

Direction de la communication de la Présidence du Faso