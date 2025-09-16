Afrique de l'Ouest: Viste officielle au Palais de Koulouba - Le Président de la République de la Sierra Leone en visite de travail au Burkina Faso

16 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le président de la République de la Sierra Leone, Dr. Julius Maada BIO est arrivé ce mardi 16 septembre 2025 à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Après les honneurs militaires, le cortège a mis le cap sur le Palais présidentiel de Koulouba. Les deux présidents auront une séance de travail élargie à leurs délégations, suivie d'un huis-clos entre les Présidents le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et Dr. Julius Maada BIO.

Ils discuteront de plusieurs sujets importants pour les deux pays, comme le renforcement de la coopération bilatérale, la simplification des échanges et les questions régionales et internationales.

C'est la deuxième visite du Chef de l'État sierra-léonais au Burkina Faso depuis l'accession du Capitaine Ibrahim TRAORÉ à la magistrature suprême de notre pays. Ce qui traduit l'excellence des relations entre Ouagadougou et Freetown.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.