Afrique de l'Ouest: Julius Maada Bio, président sierra léonais et de la Cédéao, en visite au Burkina Faso

Le président sierra léonais était en visite au Burkina Faso ce mardi. Julius Maada Bio, également président de la conférence des chefs d'État de la Cedeao, dont les pays de l'AES se sont retirés, a été reçu en audience par le capitaine Ibrahim Traoré. Au menu des échanges des deux délégations : la situation sécuritaire, les questions d'unité régionale et la coopération bilatérale.

Pour sa deuxième visite au Burkina Faso, Julius Maada Bio dit être venu en sa qualité de président en exercice de la Cédéao, organisation sous-régionale dont les pays de l'AES se sont retirés.

Au vu de la situation sécuritaire du pays, le président sierra léonais a promis de faire tout son possible pour que le monde entier sache ce qu'il s'y passe réellement.

Les discussions ont aussi porté sur les questions de développement que Julius Maada Bio qualifie de « préoccupation majeure ».

Il a assuré que tous les pays de la sous-région ouest africaine travailleront ensemble pour atteindre le développement et que pour cela, il fallait préserver l'unité de la sous-région. « En tant que pays de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes une même famille, et nous devons régler nos problèmes en famille », a-t-il déclaré aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré et de plusieurs membres des deux délégations.

Le départ des pays de l'Alliance des États du Sahel de la Cedeao ne doit pas être considéré comme un signe de division pour Julius Maada Bio.

Il affirme être venu dire au peuple burkinabè qu'il n'est pas seul. « Nous sommes des frères dans la sous-région et nous devons travailler ensemble pour ramener la paix dans nos pays », a-t-il conclu.