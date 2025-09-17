Gabon: Le pays lance la campagne des élections locales et législatives

Au Gabon, après l'élection présidentielle du 12 avril dernier remportée haut la main par Brice Oligui Nguema, auteur du coup d'État qui a balayé le régime d'Ali Bongo, le pays organisera les 27 septembre et le 11 octobre prochain des élections législatives couplées aux locales. La campagne électorale dans la perspective de ces scrutins est ouverte depuis la nuit de mardi 16 à mercredi 17 septembre, à minuit. Le coup d'envoi de cette campagne a été officiellement donné par le ministre de l'Intérieur Hermann Immongault lors d'une conférence de presse.

« Jamais de mémoire de Gabonais, je n'ai vu des élections qui suscitent autant d'engouement », a déclaré le ministre de l'Intérieur. Hermann Immongault a indiqué que 1 600 Gabonais convoitent les 145 sièges de députés. Et 17 000 candidats veulent devenir conseillers municipaux ou départementaux. Ce sont ces conseillers qui éliront au suffrage indirect les maires, les présidents des assemblées départementales et surtout les sénateurs.

Une vingtaine de partis, dont l'UDB du président Oligui Nguema et le PDG fondé par l'ex-président Omar Bongo, ont investi des candidats. Le ministre a enfin martelé sur la transparence du scrutin. « Pour assurer une transparence totale conformément au Code électoral, le dépouillement se déroulera bureau de vote par bureau de vote en présence des représentants des partis, des candidats, des médias ainsi que des missions d'observation électorale. À ce jour, ce sont près de 1 500 observateurs électoraux déjà enregistrés », a-t-il expliqué.

Ces scrutins mettront définitivement un terme à la transition entamée après le coup d'État du 30 août 2023 qui a mis fin au régime des Bongo père et fils qui a dirigé le Gabon durant plus d'un demi-siècle.