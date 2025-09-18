Gabon: Élections législatives - Le top départ est lancé pour une campagne décisive

18 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par FK

Le coup d'envoi de la campagne électorale pour les élections législatives est officiellement donné. Tous les acteurs politiques sont désormais engagés dans la course, avec un seul objectif : convaincre les électeurs durant les dix prochains jours pour décrocher un siège à l'Assemblée nationale, au Palais du 2 Décembre à Libreville.

Partis politiques, coalitions et candidats indépendants s'apprêtent à sillonner les neuf provinces du pays. Parmi les formations engagées, le Parti Démocratique Gabonais (PDG), l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), le Rassemblement Pour la Modernité (RPM) ou encore Ensemble Pour le Gabon (EPG), affûtent leurs discours et mobilisent leurs bases.

Durant cette courte mais intense période, chaque candidat devra exposer son programme, défendre ses idées, mais surtout écouter les préoccupations des populations. Car le véritable juge, ce sera le peuple gabonais, appelé à s'exprimer dans les urnes le 27 septembre prochain.

Dans cette nouvelle ère politique marquée par l'avènement de la VIe République, la population semble plus exigeante que jamais. Les électeurs attendent des engagements concrets, des projets réalistes, et surtout des résultats palpables. Le temps des promesses creuses semble révolu : seule la capacité à agir et à incarner le changement pourra peser dans la balance.

Ainsi, les dix jours à venir s'annoncent décisifs. Entre meetings, visites de terrain, débats et mobilisations, chaque instant comptera pour gagner la confiance des Gabonaises et des Gabonais.

La route vers le Palais du 2 Décembre est ouverte, mais seuls les plus convaincants y accéderont.

