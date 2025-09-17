Maroc: Mondiaux d'athlétisme de Tokyo - De l'argent pour Soufiane El Bakkali

Contre tous pronostics, le double champion olympique et mondial du 3.000 m steeple, Soufiane El Bakkali n'a pas réussi à conserver son titre glané à Budapest en 2023 et s'est contenté de l'argent aux Mondiaux de Tokyo, où le Néo-Zélandais Geordie Beamish a créé une grande surprise en remportant la médaille d'or de la distance.

El Bakkali est monté sur la deuxième marche du podium en 8 min 33sec 95/100è. Le titre mondial a été décroché par Beamish avec un chrono de 8min 33sec 88/100è. Le bronze est revenu au Kényan Edmund Serem (8:34.56).

El Bakkali, maître incontesté du 3.000 m steeple, a bien géré la course avant de s'effondrer dans les derniers mètres face à son rival néo-zélandais, éliminé en série aux JO l'été dernier.

"La tactique que nous avons adoptée avec le staff technique consistait en l'observation de la course. J'ai préféré rester en queue de peloton. Quand j'ai accéléré dans la dernière ligne droite j'ai réussi à passer devant mais je ne pouvais pas faire mieux que la 2ème place", a-t-il déclaré à la presse, en larmes, après la fin de cette course.

"J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas pu franchir correctement la dernière barrière. J'ai préféré reculer d'un pas au lieu de trébucher", a confié le médaillé d'or aux Mondiaux d'Eugène en 2022 et de Budapest en 2023.

"Malgré ce résultat, je suis satisfait de cette médaille d'argent. C'est ça le sport", a-t-il lancé, formulant le voeu de faire mieux lors des prochains rendez-vous.

Pour El Bakkali, cette médaille est "une victoire en soi", vu les sacrifices consentis et les années de préparation sur les plans physique et technique, notant qu'il s'est bien préparé pour les mondiaux de Tokyo après les JO de Paris.

"Je tiens à remercier la Fédération Royale marocaine d'athlétisme et le peuple marocain pour leur soutien constant", a encore dit El Bakkali, auteur de la meilleure performance mondiale (MPM) de l'année au Meeting international Mohammed VI de Rabat (Ligue de diamant) sur 3000 m steeple (8:00.70).

L'Ethiopien Lamecha Girma, vice-champion du monde en 2019, 2022 et 2023 et vice-champion olympique en 2020, a terminé à la 6ème place (8:35.60), derrière l'autre Marocain Salaheddine Ben Yazide qui a réalisé une honorable performance après être entré en 5ème position avec un chrono de 8:35.16.

Le Kenya candidat pour l'organisation des Mondiaux de 2029 ou 2031

Le Kenya a officiellement annoncé, lundi, sa candidature pour accueillir les Championnats du monde d'athlétisme de 2029 ou 2031, selon Athletics Kenya, l'instance dirigeante de l'athlétisme dans ce pays.

Le dossier de candidature sera présenté lors des Championnats du monde actuellement en cours à Tokyo, au Japon, a indiqué Barnaba Korir, membre exécutif et directeur du développement de la jeunesse à Athletics Kenya, soulignant la détermination du pays à organiser pour la première fois en Afrique cet événement biennal de grande envergure.

Selon M. Korir, le Kenya a finalisé son dossier et prendra les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de World Athletics, la fédération sportive internationale chargée de régir les fédérations nationales d'athlétisme.

En cas de succès, le Kenya deviendrait le premier pays africain à accueillir les Mondiaux d'athlétisme.

Le Kenya avait déjà perdu sa candidature pour les Mondiaux 2025, remportés par Tokyo, en raison de problèmes d'infrastructure, tandis que l'édition 2027 a été attribuée à Pékin.