Afrique: Türkiye-Afrique - Istanbul accueillera plus de 4 000 hommes d'affaires en octobre

Un forum économique d'envergure pour renforcer les partenariats et viser 75 milliards USD d'échanges commerciaux. Le cinquième Forum d'affaires et économique Türkiye-Afrique (Tabef) se tiendra les 16 et 17 octobre 2025, au Centre des Congrès d'Istanbul.

Organisé par le Conseil des relations économiques extérieures (DEİK), l'événement réunira plus de 4 000 participants turcs et africains, dont des Chefs d'État, des ministres, des financiers, des industriels et des entrepreneurs. Le forum sera placé sous les auspices du ministère turc du Commerce, en coordination avec l'Union africaine.

Il sera marqué par la présence de Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Türkiye, et de João Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola et actuel président de l'Union africaine. La Première dame de Türkiye, Emine Erdoğan, ainsi que la Première dame d'Angola, Ana Afonso Dias Lourenço, participeront à un panel consacré au leadership et à l'entrepreneuriat des femmes.

Des thématiques stratégiques pour l'avenir

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec pour thème « Renforcer les relations Türkiye-Afrique pour des gains mutuels », les travaux du forum aborderont des secteurs clés : agriculture et sécurité alimentaire, énergies renouvelables et exploitation minière, transport et logistique, industrie textile, automobile et Btp, défense et technologies numériques. Des panels thématiques, des sessions B2B (Business-to-Business) et G2B (Gouvernement-to-Business) permettront aux acteurs de développer des partenariats concrets.

Leadership féminin et entrepreneuriat

Le dialogue Türkiye-Afrique sur le Leadership et l'Entrepreneuriat des Femmes sera un moment fort du forum. Des femmes d'affaires turques et africaines partageront leurs expériences et exploreront des pistes de coopération pour une plus grande représentativité féminine dans l'économie et la gouvernance. Les relations économiques entre la Türkiye et l'Afrique connaissent une croissance fulgurante.

Le volume des échanges est passé de 5,4 milliards Usd en 2003 à 32,8 milliards Usd en 2024. Avec un objectif à court terme de 50 milliards Usd, Ankara vise désormais 75 milliards Usd de volume commercial avec le continent africain.

En 2024, la Türkiye a exporté 21,5 milliards Usd de biens vers l'Afrique et importé pour 11,3 milliards Usd, confirmant une dynamique soutenue. Le Tabef réunira également des institutions financières majeures telles que la Banque africaine de développement (Bad), l'Afreximbank et la Türk Eximbank, ainsi que des chambres de commerce, des Ong et des investisseurs privés.

Avec la participation de 48 pays africains, le forum s'affirme comme un carrefour stratégique où la Türkiye entend consolider son rôle de partenaire privilégié du développement économique du continent africain.