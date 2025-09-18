Afrique: Forum économique - Istanbul mise sur l'investissement Afrique-Turquie

La cinquième édition du Forum d'Affaires et Économique Turquie-Afrique (TABEF) se tiendra les 16 et 17 octobre à Istanbul et réunira plus de 4 000 participants, parmi lesquels des chefs d'État, des ministres, des entrepreneurs et des représentants d'institutions financières. Madagascar entend profiter de cette plateforme pour attirer de nouveaux investissements et renforcer ses partenariats industriels avec la Turquie et le continent africain.

« Nous voulons diversifier nos partenariats économiques et développer nos exportations vers la Turquie, notamment dans le nickel, le café, les épices, les vêtements et les pierres précieuses », explique un économiste. En 2024, le volume des échanges bilatéraux a atteint 82,5 millions de dollars, selon le ministère turc des Affaires étrangères. Entre mai 2024 et mai 2025, les exportations malgaches vers la Turquie ont déjà atteint 1,11 million de dollars, soit une hausse de 56,5 % par rapport à l'année précédente.

Organisé par le Conseil des Relations Économiques Extérieures (DEİK), en coordination avec le ministère turc du Commerce et l'Union Africaine, le forum réunira des décideurs clés, dont le président turc Recep Tayyip Erdoğan et le président angolais João Gonçalves Lourenço, président en exercice de l'Union Africaine. Les panels aborderont des thèmes essentiels tels que la sécurité alimentaire, la transformation industrielle, le commerce numérique et le financement des infrastructures. Les Premières dames de Turquie et d'Angola interviendront sur le « leadership et l'entrepreneuriat féminin », mettant en lumière l'importance de la participation des femmes dans l'économie.

Pour Madagascar, le forum représente aussi une occasion de partager « des bonnes pratiques sur la modernisation agricole, la transformation industrielle et la transition énergétique », et de nouer des partenariats pour des projets d'infrastructure et de coopération technique. La participation de l'île souligne sa volonté de renforcer sa visibilité sur le marché africain et international et d'attirer des investisseurs étrangers.

