Afrique: Classement FIFA - L'Algérie à la 38e place mondiale

Opposés à la RDC pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN CAF TotalEnergies 2023 dans le groupe F, les Lions de l’Atlas n’ont pas pu enchainer un second succès consécutif et composter directement leur ticket pour le second tour. (archive)

ZURICH — La sélection algérienne de football s'est classée à la 38e place au classement mondial de la FIFA du mois de juillet, publié jeudi par l'instance internationale sur son site officiel.

La sélection algérienne avait disputé deux matchs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, disputés début du mois de septembre, soldés par une victoire devant le Botswana (3-1) et un match nul face à la Guinée (0-0).

Sur le plan continental, la sélection algérienne a conservé sa quatrième place africaine, devant la Côte d'Ivoire (44e mondiale), le Nigéria (45e), la Tunisie (46e) et le Cameroun (52e).

La prochaine sortie des protégés du sélectionneur national, Vladimir Petkovic, est prévue le mois d'octobre prochain contre la Somalie, le 6 octobre dans un stade à déterminer, avant d'accueillir l'Ouganda le 13 octobre au stade Hocine Ait Ahmed de Tizi-Ouzou, pour le compte de la dernière journée des qualifications du Mondial 2026.

En haut du classement mondial, l'Espagne a pris la première place, devant l'Argentine et la France. L'Angleterre a conservé sa 4e place, devant le Portugal (5e) et le Brésil qui perd une place (6e).

Le prochain Classement mondial masculin FIFA sera publié le 23 octobre prochain.