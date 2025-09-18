Afrique: La Tunisie gagne 3 places au classement FIFA et vise le Mondial 2026 !

Excellente nouvelle pour les fans des Aigles de Carthage ! La sélection nationale tunisienne de football a réalisé une belle progression au dernier classement FIFA, publié ce jeudi. Grâce à ses récentes performances, la Tunisie gagne trois places et se positionne désormais au 46ème rang mondial, contre la 49ème place précédemment. Une montée qui confirme la bonne dynamique de l'équipe.

Le rang africain des aigles de Carthage :

Au niveau continental, la Tunisie maintient sa place parmi l'élite africaine, se classant 7ème. Elle est précédée par des nations de renom telles que :

Maroc (11e mondial) - 1er africain Sénégal (18e mondial) Égypte (35e mondial) Algérie (38e mondial) Côte d'Ivoire (44e mondial) Nigeria (45e mondial)

Qualification Assurée pour le Mondial 2026 !

Cette progression survient dans un contexte de succès pour les Aigles de Carthage, qui ont déjà validé leur billet pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. La qualification a été obtenue grâce à des victoires décisives lors des éliminatoires africaines :

Une victoire 1-0 contre la Guinée équatoriale à Malabo (8ème journée, groupe H).

Un succès 3-0 face au Liberia au stade Hammadi Agrebi de Radès (7ème journée).

Classement Mondial : L'Espagne au Sommet !

Le sommet du classement mondial a également vu des changements significatifs :