Afrique: Classement FIFA 2025 - Le Maroc au sommet, la Côte d'Ivoire devant le Nigeria

L'équipe nationale de football du Maroc
18 Septembre 2025
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

La FIFA a publié ce jeudi 18 septembre son nouveau classement mondial des équipes nationales masculines. Le Maroc confirme sa position de meilleur pays africain, alors que le Nigeria est dépassé par la Côte d’Ivoire dans le top 5 continental.

Le Maroc confirme sa domination
Avec 1706,27 points (+7,55), le Maroc reste leader africain et grimpe à la 11ᵉ place mondiale. Les Lions de l’Atlas, victorieux lors de leurs deux derniers matchs internationaux, poursuivent leur régularité et consolident leur position de référence sur le continent.

Sénégal, Égypte et Algérie stables
Le Sénégal se maintient au 18ᵉ rang mondial et à la 2ᵉ place africaine, malgré un gain de 11,03 points. L’Égypte (33ᵉ, +0,96) et l’Algérie (34ᵉ, +3,09) conservent également leurs positions, confirmant une certaine stabilité après plusieurs mois de fluctuations. Ces évolutions traduisent une phase de régularité pour ces deux sélections, sans toutefois remettre en cause la suprématie du Maroc et du Sénégal.

La Côte d’Ivoire repasse devant le Nigéria
La Côte d’Ivoire gagne une place et se hisse au 44ᵉ rang mondial avec 1483,83 points (+3,06). Ce résultat lui permet de réintégrer le Top 5 africain en devançant le Nigéria, désormais 45ᵉ avec 1483,73 points. Les Super Eagles sortent du quinté continental, mais restent au coude-à-coude avec les Éléphants.

Le top 20 africain au classement FIFA est classé comme suit :

  1. Maroc
  2. Sénégal
  3. Égypte
  4. Algérie
  5. Côte d’Ivoire
  6. Nigéria
  7. Tunisie
  8. Cameroun
  9. Afrique du Sud
  10. Mali
  11. RD Congo
  12. Burkina Faso
  13. Cap-Vert
  14. Ghana
  15. Gabon
  16. Guinée
  17. Ouganda
  18. Zambie
  19. Angola
  20. Bénin

