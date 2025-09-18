Sénégal: Mairie de Dakar – La Cour suprême tranche définitivement sur le recours Barthélémy Diaz

Ce jeudi 18 septembre 2025, la Cour suprême a rejeté le recours de Barthélémy Diaz, ancien maire de Dakar démis de ses fonctions en décembre 2024.

En effet, Barthélémy Diaz avait soumis un recours auprès de la haute juridiction du pays pour contester la « légalité de l'arrêté préfectoral » qui l'avait démis de ses fonctions de maire.

Ce nouveau verdict de la Cour suprême sonne comme une décision définitive pour mettre un terme à cette affaire. Lors de la récente élection du maire de Dakar, Diaz avait saisi la Cour pour tenter d'interrompre le scrutin. Là aussi, c'était sans succès.

Barthélémy Diaz avait été démis de son poste suite à une affaire politico-judiciaire. En effet, il avait été condamné pour homicide involontaire dans une affaire remontant à 2011.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après certains médias locaux, « ce verdict clôt un feuilleton politico-judiciaire qui tenait en haleine la scène politique dakaroise depuis plusieurs mois. Pour Barthélémy Dias, c'est une défaite amère qui l'écarte durablement de la mairie, alors qu'il espérait invoquer l'article 135 du Code général des collectivités locales pour démontrer que seule une décision présidentielle pouvait mettre fin à son mandat ».

Dakar sous la gestion d'Abass Fall

La capitale sénégalaise est désormais gérée par Abass Fall, l'ancien ministre du travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. L'élection a eu lieu le 25 août dernier et le membre du Pastef avait été élu par les conseillers municipaux avec 49 voix. Son mandat prendra fin en 2027.