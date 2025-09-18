Gabon: La diaspora africaine en lice pour une représentation historique à l'Assemblée Nationale

C’est une première dans l’histoire politique du pays. Les Gabonais de l’étranger auront désormais deux sièges à l’Assemblée nationale, l’un pour la zone Afrique, l’autre pour la zone Amérique-Europe-Asie-Océanie. Cette avancée institutionnelle sera actée à l’issue des élections législatives et locales prévues les 27 septembre et 11 octobre 2025.

Pour la zone Afrique, six candidats sont en lice, tous issus de milieux divers et porteurs de projets visant à renforcer le rôle de la diaspora dans les affaires nationales.

M. Chanel Kassa, candidat de l’Union des Bâtisseurs (UDB), s’est illustré par plusieurs rencontres avec les Gabonais vivant à l’étranger, notamment au Maroc et en Éthiopie. Il affirme vouloir autonomiser chaque citoyen, renforcer la cohésion nationale et porter une voix concrète à l’Assemblée à partir des besoins identifiés sur le terrain.

M. Andrey Rotondo, candidat indépendant et cofondateur du Mouvement Renaissance Républicaine, est un ancien étudiant de l’Université Amadou Hampaté Bâ. Inspiré par les grandes figures panafricaines, il défend une refondation du lien entre la diaspora et l’État, et souhaite incarner une voix sociale et politique crédible.

Quant à Eliezer Gomat, actif pour la plateforme Agir pour la Diaspora, il est diplômé en urbanisme et aménagement du territoire de l’Université de Johannesburg. Membre certifié de l’Ordre des urbanistes d’Afrique du Sud (SACPLAN), il défend une représentation directe de la diaspora africaine au Parlement et considère cette communauté non comme un simple levier économique, mais comme un corps citoyen doté de droits clairs.

De son côté, Patrick Omer Bouraga, candidat du Parti Démocratique Gabonais (PDG), est ingénieur en télécommunications et entrepreneur installé en Afrique du Sud.

Sa campagne repose sur la volonté de faire entendre la diversité et la dignité de la diaspora, en facilitant l’accès à l’entrepreneuriat, à l’emploi, à la formation et à l’investissement, tout en instaurant un dialogue permanent entre les communautés de l’étranger et les institutions nationales.

Par ailleurs, Yannick Flores Moussavou, également candidat indépendant, est juriste spécialisé en gouvernance des énergies et mines, formé à l’ISM. Il est aussi expert en protection des investissements directs étrangers.

Enfin, Mme Angélina Charlotte Nongou Mavikina, candidate de l’Union Nationale et unique femme pour la zone Afrique, dirige plusieurs entreprises en Afrique de l’Ouest dans les secteurs des mines, BTP, agro-industrie et logistique.

Son approche, orientée vers des résultats concrets, vise à améliorer les conditions des étudiants, favoriser l’accès à une couverture médicale, promouvoir l’investissement de la diaspora vers le Gabon, et valoriser la culture gabonaise à l’international.

Portée par un électorat désireux de se faire entendre, cette nouvelle représentation parlementaire illustre la volonté politique de reconnaître le rôle clé des Gabonais de l’étranger dans le développement du pays.

Le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, parle d’une véritable avancée démocratique et d’un signe de maturité politique. La campagne, officiellement lancée le 17 septembre, s’annonce dynamique, avec plus d’une vingtaine de partis politiques en compétition et de nombreux indépendants engagés dans la course aux législatives.