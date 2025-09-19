Sénégal: Mairie de Dakar - Barthélémy Dias débouté par la Cour suprême

Dakar — La Cour suprême a rejeté, jeudi, le recours introduit par Barthélémy Dias visant à faire annuler sa révocation de son poste de maire de la ville de Dakar, ont indiqué plusieurs médias.

Par cette décision, la plus haute juridiction du pays confirme l'arrêté préfectoral de révocation en date du 11 décembre.

Cette mesure de révocation faisait suite à la saisine introduite par un citoyen de la commune de Mermoz-Sacré-Coeur dirigée par Barthélémy Dias, rappelant la condamnation définitive de ce dernier à deux ans de prison dont six mois ferme pour la mort d'un homme tué par balle en 2011.

Cette condamnation avait d'ailleurs valu à l'opposant la perte de son mandat de député.

Le 25 août dernier, la Cour suprême avait déjà rejeté la requête introduite quelques jours plus tôt par Barthélémy Dias afin d'obtenir un sursis à exécution de la décision du préfet de Dakar convoquant le conseil municipal de Dakar pour l'élection d'un nouveau maire de Dakar.

La haute juridiction avait estimé que la décision de l'autorité préfectorale de convoquer le conseil municipal le 25 août dernier n'avait aucun impact sur l'audience qu'elle avait prévu ce jeudi pour statuer sur la demande introduite par l'ancien maire Barthélémy Dias de faire annuler la décision de le révoquer de ses fonctions.

Selon le juge des référés, il n'existait pas de doute sur la légalité de l'acte posé par le préfet de Dakar, en attendant la décision de la Cour suprême rendue aujourd'hui.

L'élection d'un nouvel édile de la capitale s'est finalement tenue, le 25 août. Elle a été remportée par le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, qui a par la suite démissionné du gouvernement.