Sénégal: [Document] CAN 2025 - Le Maroc instaure une autorisation électronique de voyage pour les Sénégalais

19 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.GUEYE

L'ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal a annoncé, vendredi, la mise en place d'une Autorisation électronique de voyage au Maroc (Aevm) pour les ressortissants sénégalais, dans le cadre de l'organisation de la 35e Coupe d'Afrique des nations (Can), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Cette mesure exceptionnelle et temporaire, applicable du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026, vise à faciliter l'accueil des supporters et voyageurs en fluidifiant les formalités d'entrée, tout en garantissant la sécurité. Les Sénégalais désireux d'assister aux matchs de la Can pourront solliciter l'Aevm via l'application « YALLA » de la Fédération royale marocaine de football, tandis que les voyageurs pour d'autres motifs (affaires, tourisme, famille, etc.) devront passer par le portail officiel https://www.acces-maroc.ma .

Certains ressortissants restent toutefois dispensés de cette formalité, notamment les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux, les résidents au Maroc, les voyageurs en transit, les conjoints de Marocains, ainsi que les personnes âgées de plus de 55 ans.

L'ambassade précise que cette mesure prendra fin le 25 janvier 2026, date à laquelle les modalités normales d'entrée seront rétablies. Elle souligne par ailleurs que cette disposition s'inscrit dans « une volonté d'organisation rigoureuse et respectueuse de la Can », destinée à faire de l'événement « un moment inoubliable pour l'Afrique et le monde ».

