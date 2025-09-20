Afrique: CAN - Le Maroc met en place une Autorisation électronique de voyage

Dakar — Les autorités marocaines vont mettre en place, à partir de jeudi, une Autorisation électronique de voyage au Maroc (AEVM) en perspective de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a appris l'APS vendredi de source diplomatique.

"L'ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal annonce que, dans le cadre de l'organisation de la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les autorités marocaines ont décidé de mettre en place, à titre exceptionnel et temporaire, une Autorisation électronique de voyage au Maroc (AEVM)", a informé la représentation diplomatique du Maroc au Sénégal.

La même source ajoute que "ce dispositif vise à faciliter l'accueil, et à fluidifier les formalités d'entrée, en garantissant la sécurité de tous, dans le souci de faire de cette CAN une réussite partagée à l'ensemble des peuples de notre cher continent".

La période d'application de cette mesure s'étend du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026, a précisé le texte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette autorisation électronique de voyage au Maroc concerne d'abord les supporters souhaitant assister aux matchs de la CAN. Ces derniers sont invités à utiliser l'application "YALLA" qui sera mise en ligne par la Fédération Royale Marocaine du Football.

Les voyageurs se rendant au Maroc pour d'autres motifs (affaires, tourisme, visite familiale, etc.) sont invités à passer par le portail officiel www.acces-maroc.ma, selon l'ambassade du Maroc à Dakar.

Les titulaires de passeports diplomatiques, de service, spéciaux ou officiels, les résidents au Maroc possédant des titres de séjour valides, les voyageurs en transit dans les aéroports marocains, les ressortissants de ces pays mariés à des conjoints marocains, sur présentation d'un justificatif d'union et les ressortissants concernés âgés de plus de 55 ans "sont dispensés" de l'autorisation électronique de voyage au Maroc, a précisé le communiqué.

"La mesure prendra fin le 25 janvier 2026, marquant le retour aux modalités normales d'entrée en vigueur", renseigne la même source.

Elle souligne que cette mesure gouvernementale s'inscrit dans une "volonté d'organisation rigoureuse et respectueuse de la CAN au Maroc, une occasion unique de communion, de fraternité et d'intégration africaine, que nous avons tous le devoir de faire rayonner, pour en faire un moment inoubliable pour l'Afrique".

"Cette autorisation électronique est totalement gratuite. Elle est faite sans liens directs avec les services consulaires. Si la personne dépose via les deux modalités précitées, elle reçoit par mail son autorisation. Il y a aucun frais, il y a aucun déplacement", a précisé à l'APS l'ambassadeur du Maroc à Dakar Hassan Naciri.

"Cette mesure nous permet d'avoir une idée sur le nombre de personnes qui feront le déplacement au Maroc. Il y aura un rush à gérer avec les hôtels, le transport interne et les billets d'accès aux stades. Cela ne sert à rien pour un supporter de se déplacer sans avoir accès au stade", a ajouté le diplomate dans un entretien téléphonique avec l'APS.