Afrique: Le Président de la Commission condamne l'attaque contre des civils à El Fasher

20 Septembre 2025
African Union (Addis Ababa)

S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union africaine, condamne avec la plus grande fermeté l'attaque aérienne par drone perpétrée hier, 19 septembre 2025, contre des civils rassemblés pour la prière de l'aube (Fajr) à la mosquée d'El Fasher, au Nord-Darfour, et qui a coûté la vie à plus de soixante-quinze fidèles innocents.

Le Président de la Commission souligne que cet acte odieux constitue une violation grave de toutes les valeurs et principes fondamentaux ainsi que du droit international humanitaire. Il exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple soudanais frère.

Le Président de la Commission réitère son appel pressant à un cessez-le-feu immédiat au Soudan afin de mettre un terme aux souffrances effroyables infligées aux civils, conformément aux engagements pris dans l'Accord de Djeddah du 20 mai 2023. Il insiste en outre sur la nécessité impérieuse d'un dialogue politique inclusif, seule voie viable vers une résolution pacifique et durable du conflit au Soudan.

La Commission de l'Union africaine réaffirme sa solidarité indéfectible avec le peuple soudanais et sa disponibilité à travailler avec toutes les parties prenantes, soudanaises comme internationales, en vue de soutenir les efforts déployés pour restaurer la concorde nationale ainsi que pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays.

