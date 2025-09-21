Malawi: Élections - Le président sortant Lazarus Chakwera dénonce des irrégularités

21 Septembre 2025
Radio France Internationale

L'attente se poursuit au fil du décompte des résultats de l'élection présidentielle de mardi, au Malawi. Dix-sept candidats étaient en lice, dont les deux principaux - le chef de l'État sortant, Lazarus Chakwera qui vise un second mandat, et son prédécesseur, Peter Mutharika. Ils s'affrontent pour la quatrième fois dans les urnes depuis 2014. Mais alors que la centralisation des résultats touche à sa fin, Lazarus Chakwera a dénoncé vendredi 19 septembre des irrégularités.

Samedi en fin de journée, la commission électorale du Malawi (MEC) attendait encore les résultats de quatre des 36 circonscriptions électorales du pays. Alors que des tendances circulent sur Internet, le directeur de la communication de l'institution a rappelé que la MEC devait compiler tous les résultats avant d'annoncer le nom du vainqueur.

Toutefois, le processus ne se déroule pas dans la quiétude. Le forum de la société civile a exhorté la police à accélérer ses enquêtes sur les accusations de falsification des résultats. Huit personnes ont été arrêtées. Selon la police, elles travaillaient à la saisie des données de l'élection et auraient essayé de manipuler des chiffres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les accusations d'irrégularités lors des élections sont régulières au Malawi. En 2019, la réélection de Peter Mutharika avait été invalidée. Il avait dû s'incliner face à Lazarus Chakwera lors d'un nouveau scrutin.

Le Parti du congrès du Malawi saisit la commission électorale

Cette fois, c'est l'actuel chef de l'État qui dénonce des irrégularités dans près de la moitié des districts du pays. Son parti, le Parti du congrès du Malawi, a déjà saisi la Commission électorale, de même qu'une autre formation, le Front démocratique uni, dont le candidat a dénoncé samedi devant la presse des « irrégularités sérieuses dans de multiples centres de centralisation » des résultats.

Dans ce contexte, quatre chaînes de télévision, dont le diffuseur public, ont interrompu vendredi leur diffusion de résultats sous l'effet de pressions, selon une organisation de défense des droits de la presse.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.