Malawi: L'ex-président Mutharika en passe de l'emporter, le camp Chakwera dénonce des fraudes

Avec près de 67% des suffrages déjà comptabilisés, l'ex-président Arthur Peter Mutharika est à deux doigts de retrouver la magistrature suprême. Mais le parti sortant, le Malawi Congress Party de Lazarus Chakwera, crie à la fraude. Une inversion des rôles par rapport à 2019.

Au Malawi, l'opposant Peter Mutharika est largement en tête. Selon les résultats provisoires, il a déjà recueilli plus de 2,14 millions de voix, soit près de 67% des suffrages exprimés. Il ne lui manque que 210 000 votes pour franchir la majorité absolue et être élu dès le premier tour.

À l'inverse, le président sortant Lazarus Chakwera devrait engranger plus de 1,6 million de voix dans les douze dernières circonscriptions pour espérer inverser la tendance, un scénario quasi impossible.

Le camp présidentiel refuse pour autant d'admettre la défaite. Le Malawi Congress Party (MCP) affirme avoir relevé des irrégularités dans près de la moitié des districts. Un véritable retournement de situation par rapport à 2019, quand le MCP, alors dans l'opposition, avait obtenu l'annulation du scrutin surnommé l'« élection Tippex ».

Le MCP accuse la Commission électorale de partialité

Les tribunaux avaient donné raison aux réclamations de l'opposition qui dénonçait l'usage de correcteurs liquides sur certains procès-verbaux. « À l'époque, on avait des preuves d'un scrutin au Tippex, avec des procès-verbaux corrigés au blanc », explique Nic Cheeseman, professeur de politique à l'université de Birmingham. « Cette fois, rien de tel. Les résultats provisoires sont conformes aux sondages, qui montraient déjà qu'il serait très difficile pour le parti au pouvoir de l'emporter », ajoute-t-il à RFI.

Cette fois-ci au pouvoir, le MCP accuse la Commission électorale de partialité, alors même que cette dernière était jusqu'ici perçue comme trop proche du gouvernement de Lazarus Chakwera. « Un parti au pouvoir ne dénonce pas une fraude électorale sauf s'il sait qu'il a perdu » poursuit Nic Cheeseman. « Certes, certains s'inquiétaient que la présidente de la Commission électorale soit trop proche du gouvernement. Mais l'idée que cette même Commission ait pu frauder contre le parti au pouvoir paraît difficile à défendre », pense-t-il.

Le DPP balaie les accusations

Face aux critiques, le Parti démocrate progressiste (DPP) de Peter Mutharika réplique. Son porte-parole Shadric Namalomba renvoie le MCP à son bilan économique désastreux. « Ils n'ont rien apporté en matière de nourriture, rien pour l'économie, rien pour le carburant. Aujourd'hui encore, les gens font la queue pour trouver de l'essence, du diesel. L'économie est à genoux et il y a beaucoup de corruption en ce moment », assure-t-il.

Mais le DPP, favori de ce scrutin, traîne lui aussi un lourd passif. Le parti de Mutharika avait été éclaboussé par plusieurs scandales de corruption lors de son dernier mandat.

Un climat social tendu

L'opposition avertit déjà. Si la Commission électorale annonçait un résultat incohérent avec les sondages, la colère populaire pourrait exploser. Cette colère est nourrie par les files d'attente pour l'essence et la flambée des prix qui attisent un profond mécontentement social.

En attendant, l'UTM, troisième force politique, a d'ores et déjà félicité Peter Mutharika pour sa victoire électorale. Les résultats définitifs sont attendus d'ici mercredi soir.