Afrique: Une autorisation électronique de voyage sera obligatoire dès le 25 septembre, en vue de la CAN

En vue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le Maroc modifie les conditions d'entrée sur son territoire avec la mise en place d'une autorisation électronique de voyage (AEV). Huit pays - tous du continent africain - sont concernés par cette mesure temporaire qui est gratuite, à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.

Prudence pour les voyageurs qui ont prévu de se rendre dans le Royaume... si la compétition de football se tiendra en fin d'année, cette autorisation temporaire, simple à obtenir, sera appliquée dès la semaine prochaine.

Pour la CAN qui se tiendra du 21 décembre prochain au 16 janvier 2026, la demande d'autorisation électronique de voyage se fera directement sur l'application numérique, baptisée « Yalla », de la Fédération royale marocaine de football. Mais pour les voyageurs d'affaires comme pour les touristes, cette mesure sera mise en place dès le 25 septembre.

Si l'obtention d'un visa peut être longue, celle de l'AEV est rapide et simplifiée.

« C'est une autorisation totalement gratuite. Il n'y a aucun frais, aucun déplacement », indique l'ambassade du Maroc au Sénégal.

La démarche se fait en ligne, sur le site du ministère des Affaires étrangères du Maroc, et nécessite un passeport valide et le billet d'avion.

Les autorités du Maroc précisent que « ce dispositif vise à faciliter l'accueil, à fluidifier les formalités d'entrée, en garantissant la sécurité de tous. »

La Royal Air Maroc - la compagnie nationale qui est partenaire de la CAN - indique, sur son site, que la présentation de l'autorisation électronique de voyage est obligatoire lors des formalités, à l'enregistrement comme à l'arrivée, et rappelle aux voyageurs qu'elle doit être faite, au plus tard, 96 heures avant le départ.