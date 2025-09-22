Afrique: Ballon d'Or - 30 ans après Weah, le continent attend toujours son héritier

Trente ans après le sacre historique de George Weah en 1995, l'Afrique attend toujours son deuxième Ballon d'Or. De Samuel Eto'o à Didier Drogba, de Mohamed Salah à Sadio Mané, les légendes du continent ont brillé sur les plus grandes scènes sans parvenir à décrocher le Graal.

Alors que les projecteurs s'allument à Paris pour la 69e édition, la question demeure : quand l'Afrique verra-t-elle enfin l'un des siens succéder à "Mister George" ?

1995, la lumière venue du Libéria

L'histoire des joueurs africains avec le Ballon d'Or a un nom et une date : George Weah, en 1995. L'attaquant libérien du Milan AC a réalisé l'impensable en devenant le premier joueur non-européen et le seul Africain à soulever le sésame. C'était une victoire pour tout un continent, une reconnaissance de talents qui, jusqu'alors, étaient souvent ignorés par les votants. Le triomphe de « Mister George » est resté dans l'histoire, mais il a aussi ouvert la voie à un long désert.

Depuis lors, de nombreux talents africains ont frôlé le Graal sans jamais l'atteindre. Ils ont illuminé les plus grandes scènes d'Europe et du monde, mais se sont heurtés à un plafond de verre. Leurs noms résonnent encore comme des « presque » historiques.

Samuel Eto'o, le grand oublié du Ballon d'Or

Buteur d'exception, figure légendaire du football africain, Samuel Eto'o a marqué l'histoire de ses clubs et de sa sélection. La saison 2005-2006 est sans doute la plus aboutie de la carrière de Samuel Eto'o, ce qui rend son classement au Ballon d'Or d'autant plus difficile à accepter pour les amateurs du ballon rond. L'attaquant camerounais est un des artisans majeurs du doublé de son club, le Barça, et son statut de favori pour le trophée semblait alors incontestable. Il avait disputé 47 matchs avec les Blaugranas, pour 34 buts et 8 passes décisives.

Il termine meilleur buteur de la Liga 2005-2006. Cette saison, il a été champion d'Espagne (Liga) et surtout vainqueur de la Ligue des Champions, avec un but décisif en finale face à Arsenal. Avec le Cameroun, en 6 matchs de CAN, Eto'o a marqué 5 buts et termine aussi meilleur buteur de la compétition en 2006.

Malgré ces chiffres époustouflants, le graal lui a échappé. Il ne termine que 6e au classement. C'est le défenseur italien Fabio Cannavaro qui remporte le Ballon d'Or, fort de sa victoire à la Coupe du Monde avec l'Italie. Pour beaucoup, cette position de Samuel Eto'o, relégué en dehors du top 5 malgré sa saison héroïque, demeure une des plus grandes injustices de l'histoire du Ballon d'Or.

2007, quand Drogba tutoyait Messi, Ronaldo et Kaka

La saison 2006-2007 marque le sommet de Didier Drogba en Premier League. L'attaquant ivoirien était au seuil de son art, dominant les défenses par sa puissance, son sens du but et son leadership. En 60 matchs avec Chelsea, l'ancien capitaine des Éléphants de la Côte d'Ivoire a inscrit 33 buts et a délivré 12 passes décisives. Il avait notamment remporté la Coupe d'Angleterre (FA Cup) en marquant le but de la victoire en finale pour Chelsea. Il a aussi remporté dans la même période la Coupe de la Ligue. Cette saison, Drogba remporte le « Golden Boot » pour avoir terminé meilleur buteur de la Premiere League avec 20 buts.

Malgré ses statistiques impressionnantes, il n'a pas pu monter sur le podium. Il a été devancé par Kaká (vainqueur), Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cette performance reste son meilleur classement et symbolise son statut de buteur d'élite à l'échelle mondiale. Drogba reste, pour les amoureux du football, un des meilleurs attaquants de sa génération.

Mohamed Salah, le pharaon et sa quête du Ballon d'Or

Après une saison 2017-2018 déjà étincelante, Mohamed Salah a continué sur sa lancée pour atteindre le sommet du efootball européen avec son club de Liverpool. C'est l'année où il s'est rapproché le plus près du podium du Ballon d'Or. Il avait terminé à la 5e place. Ayant disputé 52 matchs toutes compétitions confondues avec les Reds, Salah avait inscrit 27 buts et 12 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions de la même année, le Pharaon avait terminé co-meilleur buteur du championnat Anglais avec ses 22 buts.

En 2022, il termine encore à la 5e place du classement du Ballon d'Or. Le capitaine Égyptien était auteur de 31 buts et 16 passes décisives en 51 matchs avec Liverpool. Mo Salah avait terminé la saison en étant meilleur buteur et meilleur passeur de la Premier League. Il avait également été désigné Joueur de l'année par la PFA. Mais ça n'a pas été suffisant pour s'emparer du Ballon d'or France Football.

Cette année, alors qu'on parle de Ousmane Dembele, Raphinha ou encore Lamine Yamal, Mohamed Salah reste l'un des joueurs les plus décisifs de la saison écoulée. Il a inscrit 34 buts et 23 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues. Il est le meilleur buteur et meilleur passeur de la Premiere League en 2024-2025. Mo Salah a logiquement remporté le titre du joueur de la saison dans le championnat anglais.

Sadio Mané, si proche si loin

La saison 2021-2022 a été certainement l'une des plus mémorables de la carrière de Sadio Mané. La star sénégalaise a joué un rôle déterminant dans la victoire des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2022. Une première historique pour le Sénégal. Sur le plan individuel, Mané, avec 3 buts et 2 passes décisives, a été élu Meilleur Joueur de la CAN.

Avec son club de l'époque, Liverpool, il a aussi terminé la saison avec d'excellentes statistiques. Il a inscrit 23 buts (dont 16 en Premiere League et 5 en Ligue des champions) et a délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Ses performances solide ont aidé Liverpool à remporter la FA Cup et la Coupe de la Ligue, et à atteindre la finale de la Ligue des Champions, qu'ils avaient perdu face au Real Madrid. Sadio Mané va se positionner deuxième au classement du Ballon d'Or derrière Karim Benzema, vainqueur de l'édition. C'est aujourd'hui le meilleur classement pour un joueur africain depuis George Weah.

L'année 2019 a également été un moment fort pour Sadio Mané, où il s'est classé quatrième au classement du Ballon d'Or. Cette saison-là, il a largement contribué à la victoire de Liverpool en Ligue des Champions. Ses statistiques étaient tout aussi impressionnantes, avec un total de 26 buts et 4 passes décisives en 50 matchs. Finaliste de la CAN, vainqueur du prix Onze d'Or, Co-meilleur buteur de la Premier League avec 22 buts.

Hakimi, l'espoir d'une nouvelle ère

Trente ans après l'exploit de George Weah, l'Afrique se nourrit toujours d'espoir. Cette année, c'est au tour d'Achraf Hakimi. Auteur d'une saison 2024-2025 hors norme, le latéral marocain a redéfini les standards de son poste.

Sa candidature est inédite : il n'est pas un attaquant, mais un défenseur qui a fait du football un art offensif. Avec 11 buts et 13 passes décisives, soit 24 contributions directes aux buts du PSG, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus décisifs d'Europe, toutes positions confondues. Son aisance technique, sa vitesse et son impact sur le jeu ont été cruciaux pour les quatre titres remportés par le Paris Saint-Germain. De plus, il brille également avec son équipe nationale, le Maroc où il est le capitaine.

Aujourd'hui, le nom d'Achraf Hakimi résonne parmi les prétendants au 69e Ballon d'Or. Il est un prétendant sérieux, et ses statistiques individuelles et collectives pèsent lourd dans la balance. Sera-ce suffisant pour briser cette longue attente de 30 ans ? La réponse ne sera pas connue avant l'annonce officielle du vainqueur. Peu importe l'issue, le continent africain attend patiemment que la graine plantée par George Weah il y a trois décennies porte enfin ses fruits.