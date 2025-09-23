Dakar — Le Français du Paris Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembélé a remporté, lundi, à Paris, le Ballon d'or France Football 2025, succédant à l'Espagnol Rodrigo Hernández "Rodri".

L'un des grands artisans de la saison exceptionnelle du PSG, Dembélé est devenu le meilleur joueur du monde. Il a remporté le Ballon d'or après avoir inscrit 35 buts et délivré 14 passes décisives en 56 matchs (sur 68 possibles), toutes compétitions confondues, la saison dernière.

Ses belles performances ont permis à son équipe de remporter la Ligue des champions pour la première fois de l'histoire du club parisien.

Le club de la capitale française a connu une saison 2024-2025 faste avec le titre de champion de France, le trophée de la Supercoupe de l'UEFA et la finale de la Coupe du monde des clubs 2025.

Joueur ambidextre, "Dembouz" est considéré par son entraîneur en club, Luis Enrique, comme le "joueur le plus déstabilisant au monde", selon le journal français L'Équipe.

L'ancien joueur du FC Barcelone (2017-2023) se distingue par sa vitesse et sa technique de dribble exceptionnelle dans les un-contre-un.

S'exprimant en conférence de presse avant le match du classique Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain de dimanche, reporté à cause des intempéries puis joué et gagné ce lundi par l'OM (1-0), Enrique a entonné une chanson pour la victoire de Dembélé au Ballon d'or. Une manière de renouveler son soutien au joueur français.

Prédiction ou évidence, Dembélé a remporté, à 28 ans, son premier Ballon d'or.

Tout sourire puis en larmes, il a soulevé , dans le bel écrin du théâtre Châtelet, son trophée du Ballon d'or, qui récompense sa magnifique année 2024-2025.

Il devance l'Espagnol Lamine Yamal du FC Barcelone et son coéquipier du PSG, le Portugais Vítor Machado Ferreira, surnommé Vitinha.

L'Égyptien de Liverpool (Angleterre), Mohamed Salah, est quatrième au classement des joueurs en vue de l'attribution de cette distinction, devant respectivement le Brésilien Raphinha (FC Barcelone) et le Marocain Achraf Hakimi.

Ousmane Dembelé est le sixième Français à avoir remporté le trophée, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).

Voici tous les lauréats hommes de la 69e cérémonie du Ballon d'Or France Football