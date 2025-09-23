Congo-Kinshasa: Visé par une pétition, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe démissionne

22 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée vient de démissionner. Vital Kamerhe était visé par une pétition signée par 262 élus. Et alors que les députés étaient convoqués en plénière pour voter sur ce texte, il a pris les devants et a annoncé son désistement aux fonctions de président de l'institution.

C'est le premier vice-président de la chambre basse, l'honorable Jean-Claude Tshilumbay, qui a fait cette annonce au tout début de la plénière, au soir de ce lundi 22 septembre. Il a ensuite donné la parole au président démissionnaire Vital Kamerhe.

« Ce débat a fait passer au second plan les véritables défis : l'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et le progrès économique. Voilà ce qui aurait dû capter toute notre énergie. Dès demain, nous retrouverons le chemin de l'essentiel », a-t-il regretté.

Vital Kamerhe qui a aussi voulu démontrer que les doléances contenues dans la pétition n'étaient pas fondées, selon lui, et qu'elles n'étaient pas régulières. Le président de séance l'a alors interrompu pour expliquer que ce n'était pas le lieu de ce type d'explications.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un peu avant l'ouverture de cette plénière, plusieurs élus de l'UNC - le parti de Vital Kamerhe - nous avaient confirmé cette démission déposée, plus tôt dans la journée, devant le bureau de l'institution.

Il y a quelques jours, une commission avait été mise en place pour examiner cette pétition. Elle devait restituer son rapport aux députés, lors de cette plénière, et son président, Peter Kazadi, a estimé que ce n'était plus possible, au vu de ces nouveaux éléments.

Une autre membre du bureau a démissionné. Il s'agit de Dominique Munongo, rapporteuse adjointe et seule membre de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.