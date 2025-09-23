Congo-Kinshasa: Présidence de l'Assemblée nationale : l'équation Vital Kamerhe

À Kinshasa, la question de la reconduction de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale anime les débats politiques. Actuel président de la chambre basse du Parlement congolais, le leader de l'Union pour la nation congolaise (UNC) fait face à des enjeux internes au sein de la majorité présidentielle.

Alors que le bureau définitif de l'Assemblée nationale doit être mis en place prochainement, des voix s'élèvent pour questionner la reconduction de Kamerhe, malgré son expérience et sa proximité avec le président Félix Tshisekedi.

Certaines formations alliées souhaitent une redistribution plus équilibrée des postes clés, ce qui pourrait compliquer les choses pour l'homme politique de Bukavu.

Vital Kamerhe, qui avait été élu à ce poste en mai dernier à titre provisoire, reste une figure influente du paysage politique congolais.

Toutefois, dans un contexte où les équilibres politiques sont fragiles, rien n'est encore certain. Le choix du président de l'Assemblée nationale aura un impact déterminant sur le fonctionnement des institutions et sur la dynamique des réformes attendues.

La réponse à cette question devrait intervenir dans les jours à venir, alors que les négociations se poursuivent dans les couloirs du pouvoir à Kinshasa.