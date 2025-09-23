Afrique: Ousmane Dembélé sacré Ballon d'Or - Un symbole pour tout le continent

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a été couronné pour la première fois, devenant le sixième Français d'origine africaine à recevoir ce prix. Fils d'un père malien et d'une mère sénégalo-mauritanienne, l'attaquant du PSG a largement célébré son sacre au-delà des frontières de la France et de toute l'Afrique. Un moment fort pour le joueur, mais aussi pour un continent qui attendait ce symbole depuis George Weah en 1995.

Ousmane Dembélé a remporté son tout premier Ballon d’Or, sous les applaudissements d’un public largement acquis à sa cause. L’attaquant du PSG, dont le père est malien et la mère sénégalo-mauritanienne, devient le sixième joueur français à recevoir ce trophée. Avec 35 buts, 16 passes décisives et un triplé Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France, il a réalisé une saison impressionnante. Sa mère, s’exprimant en langue pular sur les réseaux sociaux, a déclaré que : « C’est le Ballon d’Or de toute l’Afrique. »

Au-delà de Dembélé, plusieurs joueurs africains ont brillé dans le classement. L’Égyptien Mohamed Salah s’est hissé à la 4e place, confirmant sa constance au plus haut niveau. De son côté, le Marocain Achraf Hakimi termine 6e, preuve de l’influence croissante du latéral du PSG sur la scène mondiale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L’histoire du Ballon d’Or et du continent africain reste marquée par un nom, George Weah. En 1995, l’attaquant libérien du Milan AC devenait le premier et, jusqu’à récemment, le seul Africain à remporter ce trophée, brisant les barrières et ouvrant la voie à de futures générations.

En décrochant le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé inscrit une nouvelle page dans l’histoire du football français et africain. L’ailier du PSG incarne cette génération de talents binationaux qui rayonne aujourd’hui sur les plus grandes scènes européennes.

