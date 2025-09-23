Seychelles: Des observateurs, dont Irfan Rahman, pour superviser le scrutin

Les élections présidentielles et législatives aux Seychelles auront lieu du 25 au 27 septembre. Répondant à l'invitation des autorités seychelloises, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) déploie actuellement une mission électorale, dirigée par le diplomate français, André Parant, ancien conseiller Afrique du président Nicolas Sarkozy. Le commissaire électoral de Maurice, Irfan Rahman, fait également partie de la délégation. Une mission de la Southern African Development Community (SADC) y est aussi pour observer les élections.

La Mission électorale de la Francophonie (MEF) a pour objectif d'évaluer, en application de son mandat et des dispositions de la Déclaration de Bamako dont le Chapitre IV-B est consacré à la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, les conditions de préparation et de tenue des élections législatives aux Seychelles. La MEF s'inscrit aussi dans le cadre des dispositions de coopération entre l'OIF et la Commission de l'océan Indien en matière de renforcement des processus électoraux et de la démocratisation de la vie politique des pays de l'océan indien. André Parant et son équipe auront des discussions avec les autorités seychelloises, les responsables électoraux, les acteurs politiques, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux afin d'évaluer la préparation et la conduite du processus électoral.

Comme cela a été le cas pour Maurice durant les élections générales de novembre 2024, une mission de la SADC est aux Seychelles pour observer les élections. Le secrétariat et les observateurs de la SADC sont arrivés aux Seychelles le 9 septembre, la mission devant durer jusqu'au 4 octobre. La publication de la déclaration préliminaire aura lieu le 29 septembre. La mission observera les phases pré et post-électorales ainsi que celles du jour du scrutin.

Wavel Ramkalawan, de Linyon Demokratik Seselwa (LDS), brigue un second mandat. Avant sa victoire en 2020, cet ancien prêtre anglican avait perdu l'élection de 2015 de seulement 196 voix. Il a ensuite remporté l'élection présidentielle de 2020 avec 54,9 % des suffrages exprimés. Son plus proche rival était le président sortant du parti United Seychelles (US), Danny Faure, avec 43,5 % des voix.

Pour ces élections, Patrick Herminie, médecin, représente l'US qui, jusqu'en 2020, avait fourni tous les chefs d'État depuis 1977. Il y a quelques jours, Wavel Ramkalawan a créé la polémique en déclarant lors d'un meeting que les récentes élections à Maurice avaient été marquées par de nombreuses promesses non tenues, faites uniquement pour assurer la victoire. En revanche, il a dit que, pour sa part, il ne va pas recourir à de telles tactiques pour remporter les élections.

Les Seychellois sont confrontés à la hausse du coût de la vie car tous les biens de consommation sont importés dans l'archipel, réputé pour ses plages magnifiques et son tourisme de luxe. Aux Seychelles, le président est élu au scrutin majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête. Chaque candidat à la présidence se présente avec un colistier pour la vice-présidence.

Les huit candidats à la présidence des Seychelles sont : Alain Saint-Ange (Lalyans Nouvo Sesel), Patrick Herminie (US), Kisna Louise (indépendante), Ralph Volcère (indépendant), Robert Moumou (Seychelles People's National Movement), Charles De Clarisse (indépendant), Wavel Ramkalawan (LDS) et Francis Maarko (Seychelles United Movement). Ils brigueront les votes des 77 045 électeurs inscrits.