Seychelles: Élections générales - Plus de 77 000 électeurs appelés aux urnes

Les électeurs seychellois sont appelés aux urnes depuis ce jeudi 25 septembre dans le cadre des élections présidentielle et législatives. Le scrutin, qui se déroule jusqu’au 27 septembre, concerne environ 77 000 électeurs répartis dans 26 districts électoraux.

Organisé par la Commission électorale des Seychelles, ce double scrutin mobilise huit partis ou coalitions politiques. Parmi les candidats à la présidentielle figure le président sortant Wavel Ramkalawan, qui brigue un second mandat en mettant en avant son bilan et son message d’« unité pour des Seychelles plus fortes et inclusives ». Il fait notamment face à Patrick Herminie, candidat de United Seychelles, accompagné de son colistier Sebastien Pillay.

L’élection présidentielle se tient au suffrage universel direct. Un second tour est prévu si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix. En parallèle, les électeurs renouvellent les membres de l’Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans.

Celle-ci est composée de 26 députés élus au scrutin uninominal majoritaire et jusqu’à 10 députés désignés selon un mode proportionnel, à raison d’un siège par tranche de 10 % des suffrages exprimés pour les partis franchissant ce seuil.

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a déployé une mission d’observation électorale (SEOM) pour suivre l’ensemble du processus, de la période préélectorale aux étapes post-scrutin, conformément aux Principes et lignes directrices révisés de 2021.

Dans ce contexte, le président du Comité de la SADC pour la politique, la défense et la sécurité, Lazarus McCarthy Chakwera, a encouragé les électeurs à exercer leur droit dans le calme. Il a également appelé les partis politiques à faire preuve de responsabilité et à recourir aux voies légales en cas de litige. Il a souligné l’importance de la paix et de la stabilité pour le développement des Seychelles et de l’ensemble de la région, exprimant ses vœux pour des élections crédibles et réussies.