New York est le théâtre d'une offensive diplomatique sans précédent menée par la République Démocratique du Congo. Aujourd'hui, mardi 23 septembre 2025, à 19h00 heure de Kinshasa, tous les regards seront tournés vers la tribune de la 80ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, où le Président Félix Tshisekedi va prononcer un discours très attendu. Après avoir posé les jalons lors d'une conférence de haut niveau hier lundi, le Chef de l'Etat congolais portera la voix d'un peuple meurtri pour demander solennellement à la communauté internationale la reconnaissance des génocides commis sur son sol, un drame qu'il nomme le Genocost.

En marge des travaux de l'Assemblée Générale, le ton a été donné. Le Président Tshisekedi a organisé un événement parallèle pour éclairer les consciences et mobiliser les bonnes volontés éprises de justice et d'humanité. Il y a clairement affiché son ambition : « En ma qualité de Président de la République Démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation », a-t-il déclaré.

Un plan d'action en trois axes pour la justice

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Loin de se limiter à une simple dénonciation, Félix Tshisekedi a présenté une feuille de route structurée, proposant à la Communauté Internationale un débat organisé autour de trois axes concrets. « Le premier, c'est de cartographier les faits en République Démocratique du Congo au cours des trente dernières années. Le second, il s'agit d'établir l'existence des génocides perpétrés sur notre sol à l'aune des critères reconnus par les droits de l'homme. Le troisième, c'est de mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation », a-t-il détaillé. Cette démarche méthodique vise à sortir de l'émotion pour entrer dans la qualification juridique et historique des faits.

Le mode opératoire rwandais dénoncé

Avec des mots d'une rare gravité, le Président congolais a décrit ce qu'il qualifie de mode opératoire rwandais visant, selon lui, à l'extermination des populations et à l'occupation des terres congolaises depuis trois décennies. Il a dressé un tableau effroyable de la situation dans l'Est du pays : « Familles décimées, villages rayés de la carte, communautés déportées ou forcées à la disparition en raison de leur identité pour permettre l'implantation des populations étrangères qui héritent illégalement de leur terre, autorités traditionnelles réduites au silence absolu et remplacées par des lignées étrangères, entraînant une désarticulation identitaire, femmes et enfants brisés. » Pour le Chef de l'Etat, il ne fait aucun doute que ces crimes planifiés et systématiques dans leur modus operandi relèvent pour certains actes de la logique et de l'intention génocidaire.

Cette description a été corroborée par le représentant permanent de la RDC à l'ONU, Zénon Mukongo, qui a rappelé la récente escalade de la violence. « Le pic a été atteint en janvier et février 2025, lorsque les villes de Goma (Nord-Kivu) et Bukavu (Sud-Kivu) ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et les rebelles de l'AFC-M23 », a-t-il précisé. Il a souligné que « l'ampleur de la souffrance humaine, avec des millions de morts, d'innombrables communautés détruites et des survivants marqués par des blessures invisibles, exige non pas le silence, mais la reconnaissance ».

Un combat pour l'humanité

Tendant la main à toutes les parties prenantes, Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que son combat n'est dirigé contre aucune communauté, mais qu'il est mené pour l'humanité. Il a rendu un hommage appuyé au travail de la Société Civile, des survivants et des chercheurs, dont les efforts de documentation sont la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation.

En s'apprêtant à monter à la plus haute tribune du monde, le Président Tshisekedi ne porte pas seulement la cause de la RDC, mais il met également la communauté internationale face à un choix crucial. "Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice", a-t-il prévenu. Le discours de ce soir s'annonce donc comme un moment de vérité, un appel historique pour que le silence assourdissant qui a trop longtemps couvert les tragédies congolaises soit enfin brisé par la justice.