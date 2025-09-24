Congo-Kinshasa: New York - Félix Tshisekedi appelle à la reconnaissance internationale du Génocost

Au cours d'une conférence parallèle (side event) organisée le 22 septembre par la Mission permanente de la Répulique démocratique du Congo (RDC) aux Nations unies au Jay conference venter de Manathan, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé la communauté internationale à reconnaître le génocide perpétré dans son pays pour des gains économiques (Génocost) depuis plus de trois décennies.

En présence de la Première dame, Denise Nyakeru, de plusieurs diplomates, des scientifiques, lobbyistes, admirateurs de la RDC et une représentation significative de la diaspora congolaise, le chef de l'Etat a livré les principaux axes de son plaidoyer. «Ces crimes planifiés et systématiques dans leur modus operandi relèvent, pour certains actes, de la logique et de l'intention génocidaire », a dit en substance Félix Tshisekedi.

Il a ajouté : "Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler, solennellement, à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais - condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure ». Le président de la République a poursuivi en ces termes : "Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités ».

Félix Tshisekedi a lancé un appel à l'endroit des États pour appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire ; des organes des Nations unies et des organisations régionales ainsi que des institutions de justice nationales, régionales et internationales.

Plusieurs personnalités indépendantes ont aussi pris la parole pour emboîter le pas au président de la République à l'instar de Ida Sawyer d'Amnisty international.