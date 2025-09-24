Maroc: Le roadshow "WAM Morocco – Meet & Connect" fait escale à Rabat

Rabat - Après Casablanca, le roadshow "WAM Morocco – Meet & Connect" a fait escale, mardi, dans la capitale pour offrir un avant-goût du salon "World Advanced Manufacturing & Future Mobility Morocco" (WAM Morocco) qui se veut le plus grand rendez-vous africain consacré à la technologie et aux start-ups de la fabrication de pointe.

Prévu du 20 au 22 janvier 2026 à Casablanca, WAM Morocco entend jouer un rôle de catalyseur dans l'accélération de la transformation industrielle et technologique du Royaume, en rassemblant sur une même plateforme les investisseurs internationaux et décideurs, les start-ups marocaines spécialisées dans l'Industrie 4.0, ainsi que les opérateurs télécoms et fournisseurs de solutions cloud et cybersécurité.

Intervenant lors du roadshow, le vice-président du Dubai World Trade Center (DWTC), Alex Nicholl, a souligné que WAM Morocco 2026 vise à "apporter la technologie internationale pour compléter ce qui existe déjà au Maroc et propulser le pays vers la prochaine décennie industrielle".

Le salon, qui réunira près de 350 exposants marocains et étrangers, devrait accueillir quelque 20.000 visiteurs professionnels, avec un programme riche en conférences de haut niveau et en rencontres, dont jusqu'à 500 réunions quotidiennes entre investisseurs, startups et décideurs, a-t-il précisé.

De son côté, le représentant du DWTC au Maroc pour GITEX Africa, Chakib Achour, a indiqué que WAM Morocco sera 100% dédié à l'industrie et à la mobilité du futur, offrant un espace privilégié aux startups marocaines et internationales pour présenter leurs solutions dans les domaines de l'industrie 4.0 et X.0.

L'événement accueillera également les principaux fournisseurs de technologies liés à l'intelligence artificielle, au cloud, à la cybersécurité et à la connectivité, couvrant plusieurs secteurs stratégiques, dont l'automobile, l'aéronautique, l'énergie verte, la métallurgie et le BTP (bâtiment et travaux publics), a-t-il ajouté.

Le roadshow "WAM Morocco – Meet & Connect" a été co-organisé par KAOUN International, le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

WAM Morocco 2026 ciblera particulièrement les secteurs stratégiques incluant l'automobile, l'aérospatiale et la défense, la pharmacie et la biotechnologie, l'agroalimentaire, les énergies vertes, la logistique et chaîne d'approvisionnement, l'agriculture et le textile.