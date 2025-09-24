La capitale économique du Royaume accueillera, du 20 au 22 janvier 2026, le salon "World Advanced Manufacturing & Future Mobility Morocco" (WAM Morocco), considéré comme le plus grand événement africain dédié à la technologie et aux start-up de la fabrication de pointe, ont annoncé, lundi à Casablanca, les organisateurs.

Présenté lors du roadshow WAM Morocco - "Meet & Connect", co-organisé en amont du salon, par KAOUN International, le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce salon se veut une plateforme inédite consacrée à l'accélération de la transformation industrielle et de la mobilité manufacturière au Maroc.

Rassemblant les professionnels de l'industrie, les innovateurs et les acteurs clés de l'écosystème, le roadshow, qui devait également faire escale à Rabat le 23 septembre, offre un avant-goût de l'exposition et met en lumière les thématiques de la fabrication avancée (advanced manufacturing), de la future mobility, des technologies émergentes, de l'innovation et de la logistique, rapporte la MAP.

S'exprimant à cette occasion, Chakib Achour, représentant du Dubai World Trade Center (DWTC) au Maroc pour GITEX Africa, a souligné que WAM a pour but de transformer ce secteur en apportant toute une dynamique qui permet de mettre en relation les startups avec les investisseurs.

L'événement, a-t-il poursuivi, développera les startups de demain sur l'industrie 4.0 et l'industrie X.0, tout en connectant les fournisseurs de technologies, notamment dans le cloud, les télécommunications et la cybersécurité, avec différents secteurs verticaux.

Pour sa part, Alexandria Robinson, directrice de l'événement et directrice commerciale de DWTC, a mis l'accent sur l'ambition internationale du projet. "Nous visons plus de 300 exposants, plus de 45 pays, plus de 150 investisseurs et 20.000 acheteurs corporatifs de haut niveau".

Elle a fait savoir que l'objectif est d'apporter les investissements, les clients et les affaires au Maroc pour aider à stimuler le gouvernement marocain dans sa transformation industrielle.

De son côté, Alex Nicholl, vice-président de DWTC, a rappelé que cette initiative bénéficie d'un soutien massif du gouvernement et vise à accélérer la transformation de la mobilité industrielle et manufacturière au Maroc.

Il a précisé que WAM Morocco s'inscrit dans la continuité de GITEX Africa, organisé à Marrakech, et bénéficie du partenariat international avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), positionnant l'organisation comme "le leader mondial des organisateurs tech" à travers sa série d'événements Tritex.

Jouissant du soutien stratégique du ministère de l'Industrie et du Commerce, l'événement vise à rassembler sur une même plateforme les investisseurs internationaux et décideurs, les start-up marocaines spécialisées dans l'industrie 4.0, ainsi que les opérateurs télécoms et fournisseurs de solutions cloud et cybersécurité.

WAM Morocco 2026 ciblera particulièrement les secteurs stratégiques incluant l'automobile, l'aérospatiale et la défense, la pharmacie et la biotechnologie, l'agroalimentaire, les énergies vertes, la logistique et chaîne d'approvisionnement, l'agriculture et le textile.

Selon les organisateurs, ce salon accueillera 350 exposants, plus de 250 start-up, et 20.000 visiteurs professionnels venus de plus de 45 pays, avec au programme plus de 150 intervenants et 100 heures de contenu sur trois jours, positionnant le Maroc comme destination de référence pour les industries manufacturières de nouvelle génération.