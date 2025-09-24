Angola: ENDIAMA cherche une stratégie pour atténuer les effets de la chute des prix du diamant

Dundo — La chute des prix du diamant sur le marché mondial a affecté l'industrie du diamant, obligeant les pays producteurs à constituer des stocks pour maintenir des prix raisonnables face à la consommation croissante de diamants synthétiques ou artificiels.

L'Angola, par l'intermédiaire de la Société nationale du diamant (ENDIAMA E.P.), continue de chercher des solutions pour surmonter cette crise et préserver la survie des sociétés minières, les emplois et, par conséquent, les recettes fiscales.

C'est dans ce but que 18 sociétés minières opérant dans le pays se réunissent ce mercredi, dans la municipalité de Mussungue, province de Lunda-Norte, afin d'évaluer le degré de réalisation des objectifs de production, d'analyser la situation actuelle du secteur et de définir des stratégies pour faire face à la chute des prix du diamant sur le marché mondial.

Organisé par l'Entreprise nationale angolaise de diamants (ENDIAMA EP), cet événement, qui se tient dans l'auditorium du campus universitaire Lueji A'nkonde, vise à évaluer l'état actuel des projets de prospection et le plan de restructuration des sociétés minières de Lunhinga et de Yetwene.

Pendant trois jours, plus de 100 techniciens, dont des employés de l'ENDIAMA, des responsables de sociétés minières, de la SODIAM, de l'ENDIAMA Mining et d'autres, examineront la contribution du sous-secteur au développement socio-économique de la région Est grâce à des programmes de responsabilité sociale.

L'ENDIAMA entend également réaffirmer son engagement en faveur du contenu local, de la préservation culturelle et de la promotion de l'identité locale, incarnée par des expositions d'artisanat, des danses traditionnelles et la création d'une plateforme de diffusion utilisant les nouvelles technologies.

L'ENDIAMA estime générer 2,27 milliards de dollars de revenus bruts cette année, grâce à une production de 15,13 millions de carats de diamants, dépassant ainsi les 1,5 milliard de dollars levés en 2024, année où la production avait atteint 14,08 millions de carats.