Angola: Le pays crée une identité pour ses diamants

Dundo — L'ENDIAMA EP travaille à créer une identité pour les diamants produits en Angola afin de répondre à la demande mondiale et de maîtriser le coût par carat, a annoncé ce mercredi à Dundo, dans la province de Lunda Norte, le directeur des opérations minières et des holdings, Miguel Vemba.

S'adressant à la presse en marge de la réunion semestrielle d'évaluation de la production diamantaire, M. Vemba a souligné que cette mesure vise à repositionner l'Angola grâce à l'excellence et à la différenciation de ses produits.

Il a déclaré que la création d'une identité pour les diamants produits en Angola permettra de retracer leur origine et de contrer la pression des produits de laboratoire et/ou synthétiques.

Par ailleurs, il a ajouté que la réunion vise à évaluer le degré de conformité avec les objectifs du Plan national de développement et à définir en toute transparence les meilleures méthodes d'optimisation de la production.

Selon Miguel Vemba, pendant trois jours, les producteurs discuteront de stratégies innovantes pour maîtriser et structurer le coût des diamants par carat produit, afin de faire face à la baisse de leur prix sur le marché mondial.

« Nous poursuivrons en toute transparence les initiatives visant à optimiser la production afin d'assurer la durabilité du sous-secteur », a-t-il dit.

La réunion réunit 19 sociétés minières dans l'auditorium du campus universitaire Lueji A'nkonde, dans la municipalité de Mussungue.

L'Endiama contrôle actuellement 54 projets en cours d'exploration et de restructuration et 25 sociétés minières en exploitation.

L'Endiama estime avoir généré 2,27 milliards de dollars US de chiffre d'affaires brut cette année, avec une production de 15,13 millions de carats de diamants, dépassant ainsi les 1,5 milliard de dollars US perçus en 2024, année où la production avait atteint 14,08 millions de carats.