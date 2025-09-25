Madagascar: Manifestation prévue à Tananarive - Appel à la prudence de l'Ambassade de France

Face à l'appel à manifester aujourd'hui à Ambohijatovo, l'ambassade de France alerte ses ressortissants sur les risques de perturbations et recommande la plus grande vigilance.

Selon la déclaration officielle de l'ambassade, la manifestation pourrait entraîner d'importantes perturbations de circulation dans ce secteur central de la capitale ainsi que dans les quartiers avoisinants. Des rassemblements spontanés pourraient également surgir dans d'autres zones de la capitale ou encore dans certaines régions du pays.

Face à ces risques, l'ambassade de France et le consulat général conseillent aux Français présents à Madagascar d'éviter autant que possible le quartier d'Ambohijatovo, de se tenir à distance de tout attroupement et de se tenir régulièrement informés de l'évolution de la situation.

Cette recommandation tombe dans un contexte marqué par une recrudescence des appels à manifester dans la capitale, où la circulation et la sécurité publique pourraient être fortement affectées.