Madagascar: Manifestation prévue à Tananarive - Appel à la prudence de l'Ambassade de France

Sascha Grabow
Antananarivo, Madagascar
25 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Face à l'appel à manifester aujourd'hui à Ambohijatovo, l'ambassade de France alerte ses ressortissants sur les risques de perturbations et recommande la plus grande vigilance.

Selon la déclaration officielle de l'ambassade, la manifestation pourrait entraîner d'importantes perturbations de circulation dans ce secteur central de la capitale ainsi que dans les quartiers avoisinants. Des rassemblements spontanés pourraient également surgir dans d'autres zones de la capitale ou encore dans certaines régions du pays.

Face à ces risques, l'ambassade de France et le consulat général conseillent aux Français présents à Madagascar d'éviter autant que possible le quartier d'Ambohijatovo, de se tenir à distance de tout attroupement et de se tenir régulièrement informés de l'évolution de la situation.

Cette recommandation tombe dans un contexte marqué par une recrudescence des appels à manifester dans la capitale, où la circulation et la sécurité publique pourraient être fortement affectées.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.