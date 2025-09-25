Sénégal: Elargissement de l'accès à l'électricité - Dix-sept pays africains rejoignent l'initiative «Mission 300 »

Dix-sept pays africains se sont engagés aujourd'hui à mettre en œuvre des réformes et des plans d'action en vue d'élargir l'accès à l'électricité dans le cadre de la « Mission 300 », un partenariat ambitieux piloté par le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement et visant à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030.

Selon la Banque mondiale dans un communiqué de presse, le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la République du Congo, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone et le Togo ont adopté leurs « pactes nationaux pour l'énergie » à l'occasion du Forum mondial Bloomberg Philanthropies. Ces schémas directeurs, explique-t-on, permettront de guider les dépenses publiques, d'impulser des réformes et d'attirer des capitaux privés.

« L'électricité est à la base de l'emploi, des opportunités et de la croissance économique, a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga. C'est pourquoi la Mission 300 est plus qu'un objectif, c'est une initiative en faveur de réformes durables qui permettent de réduire les coûts, de renforcer les compagnies d'électricité et de mobiliser l'investissement privé. ».

Depuis le lancement de la Mission 300, 30 millions de personnes en ont déjà bénéficié, et plus de 100 millions devraient suivre bientôt.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Une énergie fiable et abordable est le moyen le plus rapide de faire croître les petites et moyennes entreprises, le secteur agroalimentaire, le travail numérique et la valeur ajoutée industrielle, a commenté le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah. Fournir de l'électricité à un jeune entrepreneur, c'est lui donner la chance de développer une activité rémunératrice. ».

Les pactes nationaux pour l'énergie sont au coeur de la Mission 300. Élaborés et adoptés par les gouvernements avec le soutien technique de leurs partenaires de développement, ils sont adaptés au contexte de chaque pays. Il s'agit de plans d'action concrets qui s'articulent autour de trois axes fondamentaux : les infrastructures, les financements et les politiques publiques.

Selon le communiqué, une première cohorte de pays avaient présenté leurs pactes pour l'énergie plus tôt cette année : la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Libéria, Madagascar, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie. Ensemble, ces feuilles de route renferment plus de 400 mesures destinées à renforcer les services d'électricité, réduire les risques pour les investisseurs et éliminer les goulets d'étranglement.

Afin de fédérer les efforts en faveur de l'électrification de l'Afrique, le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement collaborent avec plusieurs partenaires : la Fondation Rockefeller, l'Alliance mondiale de l'énergie pour les populations et la planète (GEAPP), l'initiative SEforALL (« Énergie durable pour tous ») et le fonds fiduciaire du Programme d'assistance à la gestion du secteur de l'énergie (Esmap) de la Banque mondiale. De nombreux partenaires de développement et institutions de financement du développement soutiennent également les projets de la Mission 300 par le biais de cofinancements et d'une assistance technique.