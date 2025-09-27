Gabon: Législatives et locales - Les Gabonais aux urnes

27 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par FK

Dans les neuf provinces du pays, les citoyens se rendent massivement aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales. Une nouvelle page de la Vie République est sur le point de s'écrire.

Ce scrutin est perçu comme un véritable test, après une série de réformes saluées tant sur le plan national qu'international. Le climat semble apaisé et les acteurs politiques appellent à une élection pacifique, transparente et inclusive.

Plus de 600 candidats briguent les 143 sièges de députés, tandis que d'autres se présentent aux élections locales. La participation des jeunes et des femmes est particulièrement scrutée cette année, symbole d'une volonté de renouveau et d'inclusion dans la vie publique.

