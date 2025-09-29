Gabon: Le pays dans l'attente des résultats du premier tour des législatives et des élections locales

Au Gabon, les bureaux de vote ont été fermés après une journée électorale durant laquelle plus de 900 000 Gabonais étaient appelés aux urnes pour un double scrutin destiné à élire les futurs députés et élus locaux. Selon la loi gabonaise, ce sont les élus locaux qui éliront à leur tour les maires et les sénateurs. C'était donc un test majeur pour le régime de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu il y a six mois pour un mandat de sept ans.

Au Gabon, dès la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement a immédiatement commencé. Les observateurs étaient autorisés à assister au dépouillement dans les salles. Le public devant, lui, rester à l'extérieur.

Plusieurs heures après le scrutin, Pierrette, la soixantaine révolue, scrute tout ce qui se passe dans le bureau où elle a voté plus tôt à travers les petites ouvertures d'une fenêtre : « Je suis une citoyenne, j'ai le droit de protéger mon vote, on n'a pas le droit de m'envoyer à la maison, explique la septuagénaire. On est là pour suivre le dépouillement, on voit comment on dépouille, on ne veut rien manquer et être sûrs de ce qu'on va nous dire à la télé, poursuit Pierrette. On a tout filmé. »

Pierrette n'est pas la seule. Ici à l'école publique Martine Oulabou dans le 2ème arrondissement, les autres citoyens suivent de près le dépouillement. « C'est vraiment bien qu'il y ait de la transparence, il faudrait que les gens suivent ce qui se passe sur le terrain, jusqu'à la fin », salue un Gabonais âgé. « Tant qu'il n'y a pas d'incident et que les gens s'expriment librement, que librement on peut accéder aux résultats, que le meilleur gagne », résume un autre.

Les électeurs voulaient dormir le coeur net sur l'issue des deux scrutins. Difficile de le savoir, car même la soirée électorale organisée par les deux chaines de télévision publique, jusqu'à minuit et demi, n'a pas permis d'avoir des résultats consolidés.

Une annulation de scrutin à Ntoum

L'enjeu du scrutin est de donner une majorité au président Brice Clotaire Oligui Nguema plébiscité lors de la présidentielle d'il y a six mois. Presque tous les partis en lice sont favorables au président. Le score que réalisera l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti qu'il a fondé il y a trois mois seulement, est très scruté. Tout comme celui du Parti démocratique gabonais (PDG), l'ancien parti au pouvoir. Une forte affluence était constatée en milieu de matinée. Ce qui n'a pas été le cas en fin d'après-midi.

Le calme a régné dans le pays même si le ministère de l'Intérieur a annulé le scrutin dans le 1er siège de Ntoum, une banlieue de Libreville suite à des tensions entre les partis en lice. Quelques candidats se sont plaints de n'avoir pas trouvé leurs bulletins de vote.

Les premiers résultats seront connus assez rapidement, selon le ministère de l'Intérieur. Un second tour est prévu le 11 octobre prochain pour les sièges en ballotage.