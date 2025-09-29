analyse

Une affaire de scandale financier d'une rare ampleur secoue les colonnes des journaux et agite les conversations de comptoir au Sénégal depuis l'émission et la publication d'un mandat d'arrêt international contre le journaliste et patron de presse, Madiambal Diagne.

C'est la cellule nationale de traitement des informations financières qui a d'abord débusqué le lièvre, avant que le parquet financier ne décide, en juillet 2025, de se mettre en chasse afin de faire la lumière sur les flux financiers suspects estimés à 21 milliards de francs CFA, reversés sur les comptes du mis en cause et sur ceux des membres de sa famille, sous forme de rétrocommissions suite à l'exécution d'un marché public octroyé en 2017 sans appel d'offres préalable pour la construction d'un palais de justice et d'infrastructures pénitentiaires.

En clair, l'éditorialiste à la plume acerbe contre les dirigeants actuels du Sénégal et allié assumé de l'ancien président Macky Sall est soupçonné d'avoir joué un rôle de facilitateur dans l'attribution de ce marché, et d'avoir perçu, par l'intermédiaire de proches, des fonds présentés comme des paiements pour des études architecturales et administratives préalables. Ces accusations sont d'autant plus graves qu'il a été constaté de nombreuses malfaçons dans l'exécution des travaux, et qu'elles visent celui qui s'est toujours présenté comme le parangon de la vertu, tant sur les plateaux télévisés que sur les réseaux sociaux, où il était particulièrement actif.

L'arrestation de deux fils de Madiambal Diagne

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si l'instruction est menée à son terme, Madiambal Diagne, qui n'est donc pas un acteur ordinaire, risque de subir toute la rigueur de la loi pour avoir aggravé son dossier par le délit de fuite concomitant, en quittant précipitamment le Sénégal dans la nuit du 23 au 24 septembre dernier, malgré une interdiction de sortie du territoire.

Afin d'éviter que l'ensemble des suspects ne prenne la fuite et échappe à la justice, la Division des investigations criminelles a procédé à l'interpellation de l'épouse du « fugitif » le 25 septembre, ainsi qu'à l'arrestation de deux de ses fils le même jour, l'un à Dakar et l'autre dans le sud du pays, alors qu'il tentait de franchir la frontière sénégalo-gambienne à moto.

En tout état de cause, ces derniers développements alimentent les suspicions à l'encontre du journaliste et homme politique, et sont perçus par de nombreux Sénégalais comme des signes implicites de culpabilité, même si le droit rappelle qu'il reste présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé et éventuellement condamné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre, afin de permettre son interpellation par Interpol dans les 196 pays membres, y compris en France, où il a trouvé refuge.

Dans l'esprit d'autres Sénégalais, en revanche, le départ précipité de Madiambal Diagne pour la France relève d'une manoeuvre calculée et d'un choix tactique visant à préserver ses intérêts dans un contexte judiciaire complexe et médiatisé. En clair, il s'agit d'un repli stratégique destiné à le placer hors de portée immédiate des autorités judiciaires, tout en lui permettant de gagner du temps pour préparer sa défense.

Cela dit, l'on se pose la question suivante : s'agit-il réellement d'une volonté de situer les responsabilités et de frapper la corruption à sa racine, ou simplement d'un alibi pour piéger les gros poissons qui nagent en eaux troubles derrière cet alevin de Diagne, afin de les affaiblir politiquement et de pouvoir les battre électoralement à plate couture, le moment venu ? Il faudra attendre la suite de l'instruction et la comparution de Madiambal Diagne devant le Pôle judiciaire et financier pour savoir si le droit a été dit, ou si la politique s'est encore glissée dans la robe du juge.