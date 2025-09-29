Madagascar: Toliara - Premiers impacts de la grève ressentis

Les débordements des trois derniers jours commencent à montrer leurs premiers impacts dans la ville de Toliara. Tous les magasins, y compris les épiceries de quartier, sont restés fermés vendredi, samedi et dimanche. De nombreux détaillants se sont rendus chez les grossistes, hier, pour se procurer des produits de première nécessité, mais ils sont repartis bredouilles du marché de Scama.

Des produits comme l'huile alimentaire ont connu une hausse de prix dans certains quartiers, tels qu'Andaboly, Anketa ou Ambohitsabo. Le prix du litre est passé de 8 000 à 11 000 ariary depuis samedi.

Les banques sont restées fermées par mesure de sécurité. Les distributeurs automatiques de billets sont également hors service, et les cash points craignent pour leur sécurité et ne sont pas ouverts.

Les autorités locales n'ont pas annoncé la réouverture des écoles ou des commerces. Les établissements scolaires informent leurs élèves et leurs parents via les réseaux sociaux qu'ils restent fermés.

Certains commerçants ont préféré ramener leurs marchandises chez eux, de peur d'être pillés ce jour.