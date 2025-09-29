Madagascar: Toliara - Premiers impacts de la grève ressentis

29 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Les débordements des trois derniers jours commencent à montrer leurs premiers impacts dans la ville de Toliara. Tous les magasins, y compris les épiceries de quartier, sont restés fermés vendredi, samedi et dimanche. De nombreux détaillants se sont rendus chez les grossistes, hier, pour se procurer des produits de première nécessité, mais ils sont repartis bredouilles du marché de Scama.

Des produits comme l'huile alimentaire ont connu une hausse de prix dans certains quartiers, tels qu'Andaboly, Anketa ou Ambohitsabo. Le prix du litre est passé de 8 000 à 11 000 ariary depuis samedi.

Les banques sont restées fermées par mesure de sécurité. Les distributeurs automatiques de billets sont également hors service, et les cash points craignent pour leur sécurité et ne sont pas ouverts.

Les autorités locales n'ont pas annoncé la réouverture des écoles ou des commerces. Les établissements scolaires informent leurs élèves et leurs parents via les réseaux sociaux qu'ils restent fermés.

Certains commerçants ont préféré ramener leurs marchandises chez eux, de peur d'être pillés ce jour.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.