Madagascar: Pillages - Quatre voleurs présumés abattus

Deux hommes ont été abattus à Tanjombato, un autre à Fasanikaràna, et un quatrième à Anosibe. Tel est le bilan des opérations anti-pillage menées dans la nuit de vendredi à samedi.

Les quatre corps ont été déposés par un pick-up de la police à la morgue du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Certaines familles se sont déjà manifestées, ont reconnu les dépouilles et attendent désormais les documents administratifs pour pouvoir récupérer les corps et les inhumer.

Les quartiers de Tanjombato et d'Andoharanofotsy ont été le théâtre de plusieurs actes de saccage et de vol cette nuit-là. Un groupe d'individus, armés d'outils de cambriolage et inconnus des habitants, s'est introduit dans les commerces en brisant les portes, permettant aux pillards de se servir librement.

La situation était similaire dans le 4e arrondissement. À Fasanikaràna, un attroupement a pris d'assaut un centre commercial récemment ouvert. À l'arrivée de la police, les vandales étaient encore en train de dévaster les lieux et de s'emparer des marchandises. À Anosibe, les victimes étaient principalement des grossistes.