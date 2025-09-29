Sénégal: Démarrage de la 14e session ordinaire de l'AMCOW à Dakar

La 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW) s'est ouverte lundi, à Dakar, en présence du ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui assure également la présidence de cet organisme panafricain , a constaté l'APS.

"Cette session permet d'évaluer le chemin parcouru, d'orienter les actions futures et de définir les priorités stratégiques pour la gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique", a déclaré M. Dièye, en présence de plusieurs de ses homologues et des représentants des partenaires techniques et financiers, de la société civile et de la communauté scientifique.

Il a félicité le comité consultatif technique de l'AMCOW pour son rôle dans le travail préparatoire et rappelé que la rencontre de Dakar constitue un moment historique pour jeter les bases d'une nouvelle vision africaine post-2025.

Selon Cheikh Tidiane Dièye, ce document stratégique doit placer la problématique de l'eau et de l'assainissement au coeur de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, en contribuant à transformer les ressources hydriques en levier de résilience, de prospérité et de dignité pour tous les peuples africains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre sénégalais de l'Hydraulique a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre États et bassins frontaliers, d'assurer une mobilisation accrue des ressources financières, de promouvoir l'innovation technologique et de renforcer les capacités institutionnelles.

Il a également appelé à l'unité et à la mobilisation pour inscrire chaque décision dans la vision africaine de l'eau pour 2063.

Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que 2026 a été proclamée "Année de l'eau en Afrique" par l'Union africaine, soulignant que cette coïncidence avec l'adoption de la nouvelle vision africaine offre une occasion unique de tracer une voie commune pour le continent et de consolider l'hydrodiplomatie, au service de la paix, de la solidarité et du développement.

Il a affirmé que les décisions et résolutions de cette session contribueront à rapprocher l'Afrique de l'objectif d'une gestion résiliente, souveraine et durable de ses ressources en eau.

Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'AMCOW, Rashid Mbaziira, a appelé à l'élaboration d'une nouvelle vision africaine de l'eau et de l'assainissement à l'horizon 2063, alignée sur l'Agenda de l'Union africaine.

Il a rappelé les progrès réalisés depuis 25 ans, tout en soulignant les défis restants, et insisté sur la nécessité d'actions immédiates afin de construire une Afrique résiliente, sécurisée et inclusive.

Les consultations régionales ont permis de définir une position commune à soumettre au leadership politique africain, avec pour objectif d'innover, d'assurer l'inclusion et de gérer durablement les ressources en eau, plaçant l'eau et l'assainissement au coeur des priorités de l'Union africaine.