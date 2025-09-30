Afrique de l'Ouest: Côte d'Ivoire/Sénégal - Une convention signée pour renforcer la coopération dans le domaine de l'eau

En marge de la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), qui se tient à Dakar du 27 au 29 septembre 2025, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont scellé un partenariat stratégique dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement.

La convention a été signée par M. Laurent Tchagba, ministre ivoirien des Eaux et Forêts, et Dr Cheikh Tidiane Dièye, ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, par ailleurs président en exercice de l'AMCOW.

Une coopération fondée sur l'échange d'expériences

Dans leurs déclarations, les deux ministres ont salué l'aboutissement de plusieurs mois de travail technique entre leurs équipes. Ce partenariat ouvre la voie à un partage de bonnes pratiques en matière de gestion intégrée des ressources en eau, d'innovation technologique et d'adaptation aux changements climatiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette convention est porteuse de grandes perspectives. Elle permettra à nos cadres et experts de se former mutuellement, d'apprendre des expériences réussies de nos deux pays et de progresser ensemble dans la protection et la gestion durable de l'eau », a déclaré Dr Cheikh Tidiane Dièye.

Le ministre sénégalais a insisté sur l'importance de la coopération Sud-Sud, en rappelant que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, au-delà de leur rôle dans la sous-région, peuvent aussi offrir leur expertise au niveau continental et international.

De son côté, Laurent Tchagba a souligné que la Côte d'Ivoire compte douze bassins hydrographiques, dont huit transfrontaliers, ce qui rend la coopération régionale indispensable.

Il a mis en avant l'expérience réussie du Sénégal avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), souvent citée comme modèle au niveau africain. « Ce partenariat avec le Sénégal nous permettra de tirer profit de cette expertise afin d'améliorer nos politiques de gestion intégrée des ressources en eau en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

Un acte fort d'intégration régionale

Au-delà des aspects techniques, cette convention s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Elle marque une nouvelle étape dans la coopération ivoiro-sénégalaise et contribue à l'intégration régionale prônée par les chefs d'État.

Les deux ministres ont exprimé leur optimisme quant aux retombées positives de ce partenariat, qui devrait améliorer l'accès des populations à une eau potable de qualité et renforcer la résilience face aux défis climatiques.