Ethiopie: Le pays progresse vers son adhésion à l'OMC - Ministre du Commerce et de l'Intégration régionale.

29 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie se rapproche de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a annoncé aujourd'hui le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a indiqué que la 6e réunion du groupe de travail sur l'adhésion s'est conclue avec succès, marquant une avancée majeure dans un processus engagé depuis 2003.

Selon lui, cette étape constitue un jalon historique après 23 années de négociations.

Le ministre a précisé que les points validés lors de la réunion permettront d'élaborer le rapport du groupe de travail.

Il a ajouté que l'Éthiopie a mené des négociations bilatérales avec 18 pays, dont six se sont soldées par des accords concluants.

Kassahun Gofe a rappelé que l'adhésion à l'OMC offrirait au pays un accès élargi aux marchés mondiaux, un afflux accru d'investissements étrangers et un appui aux réformes économiques en cours grâce à l'harmonisation de la législation nationale avec les standards internationaux.

Il a conclu que ces avancées renforcent la place de l'Éthiopie dans le système commercial multilatéral et l'approchent davantage d'une intégration complète à l'OMC.

