Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Chine ont procédé à la signature officielle d'un protocole bilatéral d'accès au marché au siège de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, représentant une étape déterminante dans le parcours d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC.

Le document a été paraphé par l'ambassadeur Tsegab Kebebew, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, et par l'ambassadeur Li Yongjie, représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'OMC.

Selon le ministère des Affaires étrangères, « cette avancée majeure résulte d'un dialogue constructif et de négociations techniques approfondies entre les deux pays.

Elle illustre leur engagement commun à renforcer la coopération économique et à promouvoir un système commercial international équitable, inclusif et régi par des règles ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La signature du protocole marque l'achèvement des négociations bilatérales d'accès au marché entre l'Éthiopie et la Chine, portant sur le commerce des biens et des services, dans le cadre du processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC.

L'Éthiopie poursuit désormais ses négociations bilatérales avec d'autres partenaires et consolide ses engagements multilatéraux afin d'accéder pleinement à l'organisation.

En progressant vers une adhésion complète à l'OMC, l'Éthiopie réaffirme ainsi son attachement à un système commercial ouvert, juste et favorable au développement -- un système qui soutient la transformation économique nationale, l'intégration régionale et la vision panafricaine d'une participation équitable à l'économie mondiale.