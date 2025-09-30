Madagascar: Le gouvernement remercié - Rajoelina répond à la Gen Z

Le président de la République, Andry Rajoelina, s'est adressé hier soir à la nation dans un discours diffusé sur la chaîne publique TVM. Il a annoncé la dissolution du gouvernement.

Une réponse aux revendications de la Gen Z ? Tout dans cette allocution de Andry Rajoelina, président de la République, le laisse entendre.

Après avoir présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées, ses voeux de rétablissement aux blessés et son soutien aux victimes des pillages, le Chef de l'État a reconnu que le mouvement initié par la Gen Z portait sur des droits fondamentaux et dénonçait les pénuries d'eau et d'électricité. « J'entends vos appels. Je ressens votre souffrance et je comprends parfaitement les conséquences que cela implique dans notre vie quotidienne », a-t-il déclaré, avant d'annoncer la dissolution du gouvernement.

« Suivant l'article 54 de la Constitution, j'ai décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre et du gouvernement. En attendant la formation du nouveau gouvernement, ceux qui sont en place assureront l'intérim. Durant les trois prochains jours, nous allons recevoir les propositions de noms de Premier ministre. Ensuite, après sa nomination, un délai lui sera imparti pour composer le gouvernement », a expliqué le locataire d'Iavoloha.

Le président Rajoelina a invité « tous les Malgaches épris de patriotisme, qui veulent servir le peuple loin de la corruption, disposant des compétences et de l'expérience nécessaires à un poste ministériel, et qui estiment être capables d'apporter du changement dans le pays » à déposer leur Curriculum Vitae (CV) au palais d'État d'Ambohitsorohitra, ou à l'envoyer par courriel, voire via LinkedIn, en encourageant particulièrement les jeunes à candidater.

La démission du gouvernement « dans les 72 heures » figurait parmi les revendications inscrites dans un communiqué de la Gen Z publié dimanche. Visiblement, le Chef de l'État a pris les devants en annonçant la dissolution. Dans son allocution, Andry Rajoelina a également présenté ses « excuses » face à « l'incapacité de certains membres du gouvernement à accomplir les tâches attendues par la population ».

Constitution et apaisement

« Nous n'avons pas su répondre à vos aspirations. Peut-être même que nous n'avons pas écouté vos cris et vos inquiétudes », a-t-il ajouté, des propos qui résonnent comme une réponse à la Gen Z, laquelle exigeait aussi des excuses publiques. Jouant la carte de l'apaisement, le Chef de l'État a réitéré son appel au dialogue et exprimé son intention de rencontrer les étudiants et les jeunes plus largement.

Il a également annoncé la création « d'un espace de concertation » afin que les citoyens, notamment les jeunes, puissent participer à l'élaboration de solutions pour les affaires nationales. « Si nous aimons vraiment ce pays, alors je le dis haut et fort, jamais aucun développement ne sera possible sans stabilité et sans paix », a-t-il insisté, avant d'appeler : « Choisissons de nous unir pour reconstruire notre patrie. Ce qui a été détruit peut être réparé. Avançons ensemble, car tel est notre devoir envers la nation. »

Andry Rajoelina a par ailleurs promis un changement de cap dans la conduite des affaires publiques, citant la transparence dans les dossiers sensibles qui touchent directement à la population, comme l'énergie. « De grandes leçons ont été tirées des événements récents. Nous allons franchir une étape ferme et claire pour améliorer notre manière de faire, afin de garantir vos droits et de répondre aux besoins du peuple malgache », a-t-il affirmé.

À l'écoute de son discours, il semble que le président ait répondu à plusieurs revendications de la Gen Z. Toutefois, au cours des manifestations d'hier, des voix ont appelé de plus en plus ouvertement à son départ. Dans son allocution, le locataire d'Iavoloha a indirectement fermé la porte à une démission.

« Je reste debout, car le dévouement au service du peuple est un devoir sacré. Je remercie ceux qui m'ont accordé leur confiance à travers l'élection pour diriger notre île durant les cinq années prévues par la Constitution», a-t-il insisté, ajoutant que les défis liés à l'eau, à l'électricité ou encore à l'agriculture « seront relevés durant mon mandat ».

Enfin, il a écarté toute hypothèse de troisième mandat. Le Président « est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois », prescrit la Loi fondamentale. « La Constitution est claire. Je n'ai jamais eu l'intention de ne pas la respecter. Ce n'est pas la quête du pouvoir ou des honneurs qui m'anime, mais la volonté sincère de servir le peuple malgache », a-t-il assuré.