Le chef de l'État est intervenu à la télévision nationale hier soir pour annoncer la décision.

Le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre, soit par la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste. C'est ce que stipule l'article 54, alinéa 2 de la Constitution de la Quatrième République. Sous la pression de la rue, le chef de l'État a annoncé hier la dissolution du Gouvernement Christian Ntsay.

En effet, après cinq jours de tensions causées par les manifestations initiées par les jeunes membres du mouvement Gen Z, le Président s'est dit à l'écoute et a dit prendre en compte leurs revendications. Le chef de l'État a présenté ses excuses auprès du peuple malgache pour l'échec du gouvernement. « On n'a pas su répondre à vos attentes et parfois même on n'a pas entendu vos cris de détresse », a-t-il déclaré.

La dissolution du gouvernement a été décidée. Selon certains observateurs, un départ anticipé d'un président élu démocratiquement relèverait d'une rupture de l'ordre constitutionnel et pourrait entraîner des sanctions internationales. Il est également relevé que le gouvernement, dans son ensemble, n'a pas rempli ses missions.

Un PM d'ici 3 jours

Nommé le 4 juin 2018, Christian Ntsay a occupé son fauteuil à Mahazoarivo pendant plus de 7 ans. Conformément à la Constitution, le parti ou groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale (c'est-à-dire l'IRMAR) dispose de trois jours pour présenter une liste de potentiels Premier ministres au Président. Le nouveau PM fera ensuite une proposition de noms des membres au président. En attendant la nouvelle équipe gouvernementale, les actuels ministres continuent d'assurer l'expédition des affaires courantes. À cette allure, Andry Rajoelina optera certainement pour un gouvernement de consensus et/ou d'ouverture.

C'est inévitable vu le contexte très tendu actuel. Il dit d'ailleurs tendre la main à tout citoyen animé de patriotisme, souhaitant contribuer au redressement du pays, que ce soit des nationaux ou issus de la diaspora. Selon ses propos, les profils retenus devront notamment faire preuve de patriotisme, d'intégrité, ainsi que de compétences et d'une expérience solides dans leur domaine. Andry Rajoelina encourage surtout la participation des jeunes à ce recrutement. Il annonce que les prétendants peuvent déposer leur CV à Ambohitsorohitra ou via LinkedIn. À entendre le chef de l'État, la principale mission du nouveau gouvernement sera focalisé sur le social.

Cellule anti-pillage

Le président est également revenu sur ces événements, évoquant à la fois les manifestations et les pillages, et a exprimé sa consternation face aux dégâts et aux pertes d'emplois qui en ont découlé. En vue de soutenir le redressement des entreprises, le chef de l'État a annoncé que des mesures fiscales et économiques vont être prises, comme l'accès à des prêts à taux zéro, l'octroi de subventions et un allègement fiscal. L'affrontement engendre l'instabilité, a réitéré le Président Andry Rajoelina pour dissuader les membres du mouvement GEN Z à poursuivre leur manifestation.

Il a notamment souligné que cette situation de troubles risquerait de provoquer la suspension des financements des projets financés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). Il souligne également l'existence de personnes mal intentionnées qui en ont profité pour vandaliser et piller les biens d'autrui. Le locataire d'Iavoloha a annoncé hier la mise en place d'une cellule anti-pillage qui mènera un combat sans merci contre les fauteurs de troubles.

Il avertit qu'il n'y aura aucune tolérance contre ceux qui seraient tentés de recourir à la déstabilisation. En encourageant tout un chacun à tirer les leçons de ces moments difficiles, le chef de l'État dit prévoir de changer de mode de gouvernance pour qu'à l'avenir, les dirigeants privilégient le dialogue et la transparence. Il dit envisager de se mettre à l'écoute de toutes les forces vives de la Nation en l'occurrence les chefs d'Églises, les étudiants, les jeunes, les investisseurs, les employés, et même les chômeurs. Par ailleurs, d'après lui, l'amélioration des conditions des étudiants bénéficiera d'un budget spécifique.

Espace de concertation

Le chef de l'État a aussi annoncé l'instauration d'un espace de concertation qui permettra aux jeunes de s'exprimer et de livrer leur avis sur les affaires publiques, surtout sur les difficultés subies au quotidien par la population. Andry Rajoelina s'est aussi adressé à ses partisans et à ceux qui l'ont élu pour un mandat de 5 ans. Il soutient que les engagements qu'il a pris seront réalisés jusqu'à la fin de son mandat. Il a aussi indiqué : « Je n'ai aucunement l'intention de ne pas respecter la Constitution ».