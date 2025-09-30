Ouganda: Ouverture de la campagne présidentielle - L'économie en vies humaines, principal enjeu

A quelque trois mois de la présidentielle du 12 janvier 2026, la campagne électorale a été lancée, le 29 septembre dernier, en Ouganda où le président Yoweri brigue un septième mandat.

Son principal challenger parmi les sept autres candidats retenus pour la course à la magistrature suprême, est l'opposant chanteur Robert Kyagulanyi, plus connu sous le pseudonyme de Bobi Wine. Autant dire que c'est une affiche déjà connue, comme c'était déjà le cas en 2021 où l'opposant avait réuni près de 35% des suffrages derrière l'octogénaire président qui l'avait emporté avec 58% des voix.

On n'est pas à l'abri de violences électorales

C'est dire si, cette fois-ci, la bataille s'annonce âpre entre l'égérie de la jeunesse ougandaise, qui mise sur sa popularité au sein de cette frange de la population, pour prendre le pari du changement, et l'ancien maquisard plus que jamais accroché à son fauteuil. Et le chef de l'Etat n'entend surtout pas quitter « sa bananeraie », ainsi qu'il considère son pays, au moment où celle-ci devient florissante. C'est dire si le locataire du State House se donnera les moyens de rempiler sans coup férir dans un contexte où le climat politique est pour le moins délétère.

Avec une forte pression exercée sur l'opposition par le pouvoir, notamment par le fils du chef de l'Etat qui, du haut de son statut de patron de l'armée, ne manque pas de provocations sur les réseaux sociaux quand il ne va pas d'attaques virulentes ou de menaces à peines voilées contre l'opposant devenu le poil à gratter du pouvoir et qui a déjà fait l'objet de nombreuses arrestations. Comme quoi le climat de tension dans lequel s'ouvre cette campagne présidentielle, promet des étincelles.

Ce, d'autant que l'opposant qui revient avec de nouvelles ambitions et a sonné la mobilisation de ses partisans, avait crié au vol de sa victoire lors du scrutin précédent. C'est dire aussi si l'on n'est pas à l'abri de violences électorales, comme cela a été le cas en 2021 où une cinquantaine de personnes ont perdu la vie lors de manifestations, en marge de la campagne électorale.

La question qui se pose est de savoir si l'opposition pourra réaliser l'alternance pour contraindre le président Museveni à faire valoir ses droits à la retraite, après quarante ans de pouvoir. Rien n'est moins sûr dans un pays où le système est verrouillé de l'intérieur par le vieux dirigeant qui a fait sauter, depuis 2017, les verrous limitatifs d'âge et de mandats pour s'ouvrir un pouvoir à vie dans son pays.

Et le scénario qui se dégage est qu'à l'image de certains de ses pairs africains tels le Camerounais Paul Biya, l'Equato-guinéen Teodoro Obiang Nguema ou encore le Congolais Denis Sassou Nguesso pour ne citer que ceux-là, Yoweri Museveni est dans la logique de mourir au pouvoir ou, à tout le moins, dans la dynamique d'une succession dynastique à travers son rejeton, le général Muhoozi Kainerugaba, propulsé à la tête de l'armée dont il est le chef d'état-major depuis 2024.

Les élections se suivent et se ressemblent en Ouganda

Toujours est-il qu'avec une Commission électorale jugée inféodée au pouvoir, les jeux semblent déjà faits et les résultats connus d'avance dans cette élection qui a toutes les allures d'une simple formalité. Car, on ne voit pas Yoweri Museveni organiser une telle présidentielle pour la perdre après quarante ans de pouvoir. Dans ces conditions, le principal enjeu reste la tenue du scrutin dans le calme, question de faire une économie en vies humaines.

C'est dire s'il revient à la classe politique ougandaise de travailler à conjurer le sort des violences électorales qui tendent à caractériser ces scrutins, et qui contribuent à creuser le fossé de la division entre les Ougandais. Le jeu en vaut la chandelle, d'autant plus que depuis son accession au pouvoir, les élections se suivent et se ressemblent en Ouganda où Yoweri Museveni reste le seul maître à bord. Et c'est déjà cela de gagner, que les élections puissent se tenir régulièrement et à bonne date, même si elles ont souvent été entachées d'allégations de trucage et d'ingérence de l'armée, aujourd'hui dirigée par Museveni fils.

Pour le reste, la démocratie attendra dans ce pays d'Afrique de l'Est que le chef de l'Etat a toujours présenté comme son jardin potager et qu'il dirige à sa guise. En tout état de cause, on attend de voir ce que le maître de Kampala a de nouveau à proposer à son peuple, et ce qu'il se propose de faire qu'il n'ait pu réaliser en quatre décennies de pouvoir sans partage.