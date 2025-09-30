Ouganda: La campagne présidentielle ouverte sur fond de duel inégal entre Yoweri Museveni et Bobi Wine

En Ouganda, la campagne pour la présidentielle du 12 janvier a débuté ce lundi 29 septembre. Huit candidats sont en lice, mais le duel oppose surtout le président sortant Yoweri Museveni, qui a présenté son programme à Munyonyo près de Kampala, et son principal rival Bobi Wine, en meeting à Jinja. Une campagne qui s'ouvre sur fond de doutes persistants quant à la crédibilité du processus électoral.

C'est en musique que Yoweri Museveni a lancé son programme électoral pour la présidentielle, ce 29 septembre, à Munyonyo, près de la capitale de l'Ouganda. Un événement, rythmé par la star Eddy Kenzo. Samedi déjà, le président s'était essayé au rap, mais sa voix faiblarde avait vite laissé la vedette aux artistes.

Au-delà du spectacle, le National Resistance Movement (NRM, le parti au pouvoir) met en avant son slogan : consolider les acquis, en matière de sécurité, d'éducation ou de santé. Le parti prévient qu'un changement de cap pourrait mettre ces avancées en danger.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais pour Sarah Bireete, directrice exécutive du Center for Constitutional Governance, la compétition reste biaisée. « Les jeunes sont un peu enthousiastes, les élites pensent que le résultat est déjà joué d'avance et beaucoup n'iront pas voter. Quant aux électeurs de base, ils attendent surtout l'argent distribué par les candidats avant de faire leur choix ».

Elle dénonce aussi l'usage massif d'argent et l'absence de réformes électorales. « Nous ne savons pas qui contrôle le travail de la Commission électorale. Il n'y a eu aucune réforme cette fois encore. La Commission électorale choisit seule la technologie. Nous ne savons pas laquelle sera utilisée, qui l'a achetée et à quelle fin elle sera employée ».

Plus à l'est, à Jinja, Bobi Wine mise, lui, sur l'énergie des jeunes, près de 10 millions d'électeurs, dont 5 millions de nouveaux votants, pour incarner l'alternance. Une dynamique toujours présente depuis 2021, mais qui, selon Sarah Bireete, « se heurte à un jeu électoral resté profondément inégal ».