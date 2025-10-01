Madagascar: La Gen Z en appelle à la génération X

Alors qu'à Antananarivo, la mobilisation a gagné en intensité au quatrième jour de manifestation mardi 30 septembre, les jeunes du collectif Gen Z à l'origine des rassemblements multiplient les appels à la solidarité en direction de leurs aînés de la génération X, celle des Malgaches nés dans les années 1960. Peu visibles dans les cortèges, nombre d'entre eux affirment pourtant voir d'un bon oeil les événements actuels.

Visible partout dans les rassemblements de la Gen Z malgache, le logo du manga One Piece est devenu le signe de ralliement de toute une génération de jeunes manifestants soucieux de mobiliser aussi leurs aînés. « On a besoin de l'unité de toutes les générations, des "boomers" jusqu'aux plus jeunes. Il faut montrer qu'on est unis, que tout le monde en a marre, que tout le monde entend exercer ses droits, que tout le monde a besoin de s'exprimer. Ensemble, je suis sûr qu'on pourra réussir ! », lance ainsi Arnaud, 25 ans, jeune diplômé en météorologie.

Si les personnes âgées sont rares dans les cortèges, nombreuses sont celles qui se disent toutefois solidaires des étudiants et des jeunes travailleurs qui investissent les rues de la capitale. C'est par exemple le cas de Razafy : retraité âgé de 65 ans, lui affirme que les revendications qu'ils portent sont largement partagées par sa génération. « Moi, je suis d'accord avec eux, parce que ces jeunes veulent un changement radical du pays qui compte parmi les plus pauvres du monde. Les jeunes c'est l'avenir de Madagascar ! », explique-t-il ainsi.

« Certes, j'ai conscience que ce mouvement peut entraîner une crise ponctuelle, mais j'ai l'espoir que cela permette aussi de regarder le fond des problèmes et d'apporter de vrais changements plutôt que de rester dans une situation de crise permanente. C'est le moment : ce mouvement en vaut la peine ! », déclare pour sa part Adeline, 67 ans.

Dans la soirée du mardi 30 septembre, le collectif Gen Z Madagascar a relayé un appel à toutes les forces vives du pays pour mener une concertation sous 24 heures dans l'intérêt général de tous les citoyens - quel que soit leur âge ou leur fonction, précise le communiqué.