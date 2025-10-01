Afrique: Octobre rose - Un mois de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein

Ce 1er octobre marque le coup d’envoi du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, communément appelé « Octobre rose ». Durant ces 30 jours, les femmes du monde entier se mobilisent pour intensifier la sensibilisation et encourager le dépistage, afin de mieux prévenir et combattre cette maladie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du sein se caractérise par une croissance incontrôlée de cellules anormales dans les tissus mammaires, formant des tumeurs. Si elles ne sont pas détectées et traitées à temps, ces tumeurs peuvent se propager à d’autres parties du corps et entraîner la mort.

Les cellules cancéreuses naissent généralement dans les canaux galactophores ou les lobules producteurs de lait. À un stade précoce (forme dite « in situ »), le cancer n’engage pas le pronostic vital et peut être détecté tôt. Mais en cas d’invasion des tissus voisins, des masses ou épaississements peuvent apparaître, augmentant le risque de propagation à d’autres organes.

Dès lors, il est essentiel pour chaque femme de pratiquer régulièrement l’auto-palpation et de se soumettre à un dépistage médical. La détection précoce est l’un des meilleurs moyens de réduire la mortalité liée au cancer du sein. Elle repose sur deux approches complémentaires :

Le diagnostic précoce, qui implique la connaissance des signes et symptômes de la maladie (masse dans le sein, changement de forme, écoulement anormal, etc.) et la consultation rapide d’un professionnel de santé en cas d’anomalie.

Le dépistage systématique, généralement recommandé aux femmes âgées de 50 à 69 ans, à travers la mammographie, pour détecter des lésions avant même l’apparition de signes visibles.

En 2022, l’OMS estimait à 2,3 millions le nombre de femmes diagnostiquées avec un cancer du sein, et à 670 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans le monde. Le cancer du sein est présent dans tous les pays et touche les femmes dès la puberté, son incidence augmentant avec l’âge.

Les données mondiales révèlent toutefois de fortes inégalités selon le niveau de développement. Par exemple, dans les pays à indice de développement humain (IDH) très élevé, 1 femme sur 12 reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie, et 1 sur 71 en meurt. À l’inverse, dans les pays à faible IDH, seulement 1 femme sur 27 est diagnostiquée, mais 1 sur 48 en décède, soulignant des écarts dans l’accès au diagnostic et au traitement.

Parmi les facteurs de risque, on retrouve l’âge, l’obésité, l’abus d’alcool, le tabagisme, une exposition aux radiations, certains antécédents gynécologiques (âge des premières règles, âge à la première grossesse), ainsi que des antécédents familiaux de cancer du sein. Toutefois, il est important de noter que près de la moitié des femmes touchées ne présentent aucun facteur de risque identifiable, en dehors de leur sexe et de leur âge.

L’OMS souligne également que si les antécédents familiaux augmentent le risque, leur absence n'exclut pas le danger. Certaines mutations génétiques héréditaires, comme celles affectant les gènes BRCA1, BRCA2 ou PALB2, accroissent fortement le risque, d'où l’intérêt, pour les personnes concernées, d’envisager des stratégies de réduction du risque.

Dans ce contexte, Octobre rose reste un moment crucial pour rappeler l’importance de la prévention, du dépistage et de l'accès équitable aux soins, dans tous les pays.